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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 835836837838
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 15:14

  Shaman написав:
  greenozon написав:
  v57 написав:здешние платят кредитными не потому
что нет своих


іграют сваї дєцкіє ігри

але основний закон непорушний-

(с) кредит -> дорога в бідність!
:mrgreen:


уже была эта дискуссия
(с) кредит -> дорога в бідність! - это для тех, кто не разбирается - таких большинство
для соображающих - еще одна возможность.
Вы уж определитесь, куда Вы относитесь)))


Зачем куда то относиться? Будь индивидуальным! :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 15:49

  ruvex написав:
  Shaman написав:
  greenozon написав:іграют сваї дєцкіє ігри

але основний закон непорушний-

(с) кредит -> дорога в бідність!
:mrgreen:


уже была эта дискуссия
(с) кредит -> дорога в бідність! - это для тех, кто не разбирается - таких большинство
для соображающих - еще одна возможность.
Вы уж определитесь, куда Вы относитесь)))


Зачем куда то относиться? Будь индивидуальным! :wink:


это быть разбирающимся, но все равно в долгах, как в шелках? :mrgreen:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:00

Re: Байки про банки і не тільки....

  Shaman написав:но все равно в долгах

Долг это када в профите или в накладе? :P

Долг платежом красен,... а платёж -- профитом :P
Платёж без профита -- это затраты :(
А платёж с профитом -- это повод для... налоговой :)
Так выпьем же за поводырей наших -- налоговых инспекторов!
(с одного сабантуя в налоговой в 90х годах) :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 17:37

  greenozon написав:
  v57 написав:здешние платят кредитными не потому
что нет своих


іграют сваї дєцкіє ігри

але основний закон непорушний-

(с) кредит -> дорога в бідність!
:mrgreen:


а вот в чем я с Вами соглашусь - нынешняя система кредитования физлиц - проценты от 40%, про МФО вообще молчу - это путь в кабалу, из которой потом сложно выйти(((
плюс финансовая безграмотность населения(((
а что с этим делать? запрещать кредиты под высокие % - наверное глупо.
Разве что учить и учить народ. и разрешить кредитовать только тех, кто сдал тест на мин финграмотность)))
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