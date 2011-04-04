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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 04 кві, 2020 15:14
Shaman написав: greenozon написав: v57 написав:
здешние платят кредитными не потому
что нет своих
іграют сваї дєцкіє ігри
але основний закон непорушний-
(с) кредит -> дорога в бідність!
уже была эта дискуссия(с) кредит -> дорога в бідність!
- это для тех, кто не разбирается - таких большинство
для соображающих - еще одна возможность.
Вы уж определитесь, куда Вы относитесь)))
Зачем куда то относиться? Будь индивидуальным!
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Додано: Суб 04 кві, 2020 15:49
ruvex написав: Shaman написав: greenozon написав:
іграют сваї дєцкіє ігри
але основний закон непорушний-
(с) кредит -> дорога в бідність!
уже была эта дискуссия(с) кредит -> дорога в бідність!
- это для тех, кто не разбирается - таких большинство
для соображающих - еще одна возможность.
Вы уж определитесь, куда Вы относитесь)))
Зачем куда то относиться? Будь индивидуальным!
это быть разбирающимся, но все равно в долгах, как в шелках?
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Shaman
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Додано: Суб 04 кві, 2020 16:00
Shaman написав:
но все равно в долгах
Долг это када в профите или в накладе?
Долг платежом красен,... а платёж -- профитом
Платёж без профита -- это затраты
А платёж с профитом -- это повод для... налоговой
Так выпьем же за поводырей наших -- налоговых инспекторов!
(с одного сабантуя в налоговой в 90х годах)
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 04 кві, 2020 17:37
greenozon написав: v57 написав:
здешние платят кредитными не потому
что нет своих
іграют сваї дєцкіє ігри
але основний закон непорушний-
(с) кредит -> дорога в бідність!
а вот в чем я с Вами соглашусь - нынешняя система кредитования физлиц - проценты от 40%, про МФО вообще молчу - это путь в кабалу, из которой потом сложно выйти(((
плюс финансовая безграмотность населения(((
а что с этим делать? запрещать кредиты под высокие % - наверное глупо.
Разве что учить и учить народ. и разрешить кредитовать только тех, кто сдал тест на мин финграмотность)))
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Shaman
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Додано: Суб 04 кві, 2020 18:01
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