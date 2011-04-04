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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 05 кві, 2020 06:58
Shaman написав:
про МФО вообще молчу - это путь в кабалу, из которой потом сложно выйти(((
Не зрозуміло чим Вам шкодить код.
МФО — 6-значний код, який використовується для ідентифікації банківських установ в Україні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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