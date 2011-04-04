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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 836837838839
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 06:58

Re: Байки про банки і не тільки....

  Shaman написав:про МФО вообще молчу - это путь в кабалу, из которой потом сложно выйти(((


Не зрозуміло чим Вам шкодить код.
МФО — 6-значний код, який використовується для ідентифікації банківських установ в Україні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 08:24

Re: Байки про банки і не тільки....

Ой+, він мав на увазі мікрозайми.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 09:31

  Faceless написав:
  Аlександр написав:И в итоге очередная экспонента от транжирства-потреб*яства до скупердяйства без среднего класса или золотой середины. Поэтому для глобальных перемен, нужно менять финансово-экономическую модель, отсеяв транжирство и скупердяйство. Или же, чтобы не было расточительства, ограничить карточные кредиты одномесячной зарплатой (кредиты не для шика) и собирательства. На денежные средства, превышающие $50 000 на человека ввести 5% налог. Т. е., чтобы люди жили без транжирства по средствам при этом не увлекаясь собирательством-скупердяйством.

Шариков, вы?

:mrgreen:
Транжир и скупердяев к стенке!
....
напомнили:
- Да не согласен я
- Что с Энгельсом или с Каутским?...
- С обоими...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 09:35

Re: Байки про банки і не тільки....

Коллеги, на минфине появилась информация: Заработок на онлайн-МФО
23% годовых в гривне от Simple Invest.
https://simpleinvest.com.ua/
Кто-то пробовал, что это за зверь такой? Гарантий от фонда конечно же нет.
Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 09:53

Re: Байки про банки і не тільки....

  deniska написав:это отделение "нового типа" г. Львов. ул. Бандеры, 35, если быть точным.
насколько оно маленькое/большое я не в курсе честно говоря.
а с "поточного рахунка" можно пытаться снимать в любом отделении по всей Украине, я правильно понимаю?


Я думаю в приделах одного МФО можно снимать на разных отделениях. Но на старого типа, я бы не пошел... ненужны проблемы с психикой :)
...в Ощаде иногда самые простые на первый взгляд вещи - нельзя.
Я надеюсь Вы сняли кровные... проблем с наличными $ нет уже даже у самых маленьких.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 10:10

Re: Байки про банки і не тільки....

  Shaman написав:а вот в чем я с Вами соглашусь - нынешняя система кредитования физлиц - проценты от 40% годовых, про МФО вообще молчу - это путь в кабалу, из которой потом сложно выйти(((
плюс финансовая безграмотность населения(((
а что с этим делать? запрещать кредиты под высокие % - наверное глупо.
Разве что учить и учить народ. и разрешить кредитовать только тех, кто сдал тест на мин финграмотность)))


% ставка - награда за риск.

"нинада никаго учить и ничего заприщат" :mrgreen:

Тем более население...
Востаннє редагувалось Acceptus в Нед 05 кві, 2020 10:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 10:40

  Acceptus написав:
  deniska написав:это отделение "нового типа" г. Львов. ул. Бандеры, 35, если быть точным.
насколько оно маленькое/большое я не в курсе честно говоря.
а с "поточного рахунка" можно пытаться снимать в любом отделении по всей Украине, я правильно понимаю?


Я думаю в приделах одного МФО можно снимать на разных отделениях. Но на старого типа, я бы не пошел... ненужны проблемы с психикой :)
...в Ощаде иногда самые простые на первый взгляд вещи - нельзя.
Я надеюсь Вы сняли кровные... проблем с наличными $ нет уже даже у самых маленьких.

На сегодня все отдали. Но в ближайшие недели оканчиваются еще несколько маленьких депо в ощаде. Надеюсь проблем больше не возникнет.
deniska
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