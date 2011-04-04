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Аlександр написав:И в итоге очередная экспонента от транжирства-потреб*яства до скупердяйства без среднего класса или золотой середины. Поэтому для глобальных перемен, нужно менять финансово-экономическую модель, отсеяв транжирство и скупердяйство. Или же, чтобы не было расточительства, ограничить карточные кредиты одномесячной зарплатой (кредиты не для шика) и собирательства. На денежные средства, превышающие $50 000 на человека ввести 5% налог. Т. е., чтобы люди жили без транжирства по средствам при этом не увлекаясь собирательством-скупердяйством.
Шариков, вы?
Транжир и скупердяев к стенке! .... напомнили:
- Да не согласен я - Что с Энгельсом или с Каутским?... - С обоими...
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deniska написав:это отделение "нового типа" г. Львов. ул. Бандеры, 35, если быть точным. насколько оно маленькое/большое я не в курсе честно говоря. а с "поточного рахунка" можно пытаться снимать в любом отделении по всей Украине, я правильно понимаю?
Я думаю в приделах одного МФО можно снимать на разных отделениях. Но на старого типа, я бы не пошел... ненужны проблемы с психикой ...в Ощаде иногда самые простые на первый взгляд вещи - нельзя. Я надеюсь Вы сняли кровные... проблем с наличными $ нет уже даже у самых маленьких.
Shaman написав:а вот в чем я с Вами соглашусь - нынешняя система кредитования физлиц - проценты от 40% годовых, про МФО вообще молчу - это путь в кабалу, из которой потом сложно выйти((( плюс финансовая безграмотность населения((( а что с этим делать? запрещать кредиты под высокие % - наверное глупо. Разве что учить и учить народ. и разрешить кредитовать только тех, кто сдал тест на мин финграмотность)))
% ставка - награда за риск.
"нинада никаго учить и ничего заприщат"
Тем более население...
Востаннє редагувалось Acceptus в Нед 05 кві, 2020 10:45, всього редагувалось 1 раз.
deniska написав:это отделение "нового типа" г. Львов. ул. Бандеры, 35, если быть точным. насколько оно маленькое/большое я не в курсе честно говоря. а с "поточного рахунка" можно пытаться снимать в любом отделении по всей Украине, я правильно понимаю?
Я думаю в приделах одного МФО можно снимать на разных отделениях. Но на старого типа, я бы не пошел... ненужны проблемы с психикой ...в Ощаде иногда самые простые на первый взгляд вещи - нельзя. Я надеюсь Вы сняли кровные... проблем с наличными $ нет уже даже у самых маленьких.
На сегодня все отдали. Но в ближайшие недели оканчиваются еще несколько маленьких депо в ощаде. Надеюсь проблем больше не возникнет.