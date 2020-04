Додано: Нед 05 кві, 2020 14:52

greenozon написав: Тарифи за платежі у СЕП тимчасово скасовані

https://bank.gov.ua/news/all/tarifi-za- ... -skasovani



В ОТП вроді і не було,

решта мародерствують від 0,5%.



Теж цікаво, з яких банок можна безплатно перекидати гривню на інші гривневі рахунки в інших банках. В ОТП вроді і не було,решта мародерствують від 0,5%.Теж цікаво, з яких банок можна безплатно перекидати гривню на інші гривневі рахунки в інших банках.

