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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 837838839840
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 17:37

  greenozon написав:Тарифи за платежі у СЕП тимчасово скасовані
https://bank.gov.ua/news/all/tarifi-za- ... -skasovani

якісь банки (Окрім Укрсибу) забрав платню за СЕП?


Приват далі бере.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 17:53

  Vorlon написав:
  flyman написав:
В ОТП вроді і не було

2 гривны за платёж - это "не было"?

2 гривні з 15000, це вважай "задурно"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 23:07

  flyman написав:2 гривні з 15000, це вважай "задурно"


У свинорылов "задурно" это если еще и доплатили :D
Получить карту бесплатно и заработать за это кешбек 50/100 грн:
Моно https://monobank.ua/r/G8Cu Форвард банк http://lx4.me/c/mzTSUKRf
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 00:55

Re: Байки про банки і не тільки....

Подскажите пожалуйста коллеги есть ли сейчас обезличенные дебетные карты??? Раньше такие приват раздавал подарункова называлась. А сейчас есть?
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 01:08

  ihorsic написав:Подскажите пожалуйста коллеги есть ли сейчас обезличенные дебетные карты??? Раньше такие приват раздавал подарункова называлась. А сейчас есть?

Из более-менее доступных для получения:
1. Х-card. (Виртуальная) Банк Конкорд
2. Visa Prepaid виртуальная. Индустриалбанк
3. "В пластике" - ВизаИнша (Уплата). uplata.ua

Вроде у ощада есть такая припейд цифровая карта ещё.

Кроме этого, ещё многие банки выпускают такие карты под промо-акции, но это надо искать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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