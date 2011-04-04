Додано: Пон 06 кві, 2020 12:15

Третій тиждень поспіль банки в Україні підвищують процентні ставки за депозитами.



Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм в банках України, передає Liga.net.



Зазначається, що за останній тиждень підвищили ставки Альфа банк, ПУМБ, Мегабанк, Південний.



Максимально зросла середня ставка за гривневими депозитами на період до місяця (на 0,14 п.п. до 9,04% річних). Виросла прибутковість для періодів від місяця до 3 (на 0,06 п.п. до 9,33% річних). Вклади періодом від 6 до 12 місяців набрали 0,05 п.п. і пропонують 11,38% річних.



Вклади терміном від 3 місяців до 6 виросли в ціні на 0,04 п.п. до 11,24% річних. Депозити періодом понад рік подорожчали на 0,03 п.п. до 10,9% річних. Подешевшали тільки безстрокові заощадження, на 0,26 п.п. до 6,58% річних.



Різко зросла середня ставка для депозитів в доларах менше місяця, на 1,21 п.п., і становить 2,05% річних. Прибутковість заощаджень періодами від місяця до трьох виросла на 0,09 п.п. і становить 0,99% річних.



Депозити строком від 3 до 6 місяців зросли в ціні на 0,07 п.п. і пропонують 1,24% річних. Вартість внесків для періодів від півроку зросла на 0,05 п.п. до 1,5% річних, а понад рік - всього на 0,01 п.п. до 1,91% річних. Безстрокові заощадження втратили 0,15 п.п. і надають 0,4% річних.



Безстрокові заощадження в євро втратили 0,07 п.п. і пропонують 0,3% річних. Депозити на терміни до місяця підвищили середню ставку на 1,77% п.п. до 2,16% річних. Виросла прибутковість і вкладів періодом від місяця до трьох (на 0,09 п.п. до 0,85% річних).



Заощадження терміном від 3 до 6 місяців подорожчали на 0,06 п.п. до 0,82% річних, а від 6 до 12 місяців - на 0,05 п.п. до 1,11% річних. Вклади на періоди понад рік втратили 0,01 п.п. і пропонують 1,22% річних.