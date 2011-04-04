|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 кві, 2020 12:15
Третій тиждень поспіль банки в Україні підвищують процентні ставки за депозитами.
Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм в банках України, передає Liga.net.
Зазначається, що за останній тиждень підвищили ставки Альфа банк, ПУМБ, Мегабанк, Південний.
Максимально зросла середня ставка за гривневими депозитами на період до місяця (на 0,14 п.п. до 9,04% річних). Виросла прибутковість для періодів від місяця до 3 (на 0,06 п.п. до 9,33% річних). Вклади періодом від 6 до 12 місяців набрали 0,05 п.п. і пропонують 11,38% річних.
Вклади терміном від 3 місяців до 6 виросли в ціні на 0,04 п.п. до 11,24% річних. Депозити періодом понад рік подорожчали на 0,03 п.п. до 10,9% річних. Подешевшали тільки безстрокові заощадження, на 0,26 п.п. до 6,58% річних.
Різко зросла середня ставка для депозитів в доларах менше місяця, на 1,21 п.п., і становить 2,05% річних. Прибутковість заощаджень періодами від місяця до трьох виросла на 0,09 п.п. і становить 0,99% річних.
Депозити строком від 3 до 6 місяців зросли в ціні на 0,07 п.п. і пропонують 1,24% річних. Вартість внесків для періодів від півроку зросла на 0,05 п.п. до 1,5% річних, а понад рік - всього на 0,01 п.п. до 1,91% річних. Безстрокові заощадження втратили 0,15 п.п. і надають 0,4% річних.
Безстрокові заощадження в євро втратили 0,07 п.п. і пропонують 0,3% річних. Депозити на терміни до місяця підвищили середню ставку на 1,77% п.п. до 2,16% річних. Виросла прибутковість і вкладів періодом від місяця до трьох (на 0,09 п.п. до 0,85% річних).
Заощадження терміном від 3 до 6 місяців подорожчали на 0,06 п.п. до 0,82% річних, а від 6 до 12 місяців - на 0,05 п.п. до 1,11% річних. Вклади на періоди понад рік втратили 0,01 п.п. і пропонують 1,22% річних.
-
jump
-
-
- Повідомлень: 2807
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 573 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 кві, 2020 12:19
jump написав:
Третій тиждень поспіль банки в Україні підвищують процентні ставки за депозитами.
Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм в банках України, передає Liga.net.
Зазначається, що за останній тиждень підвищили ставки Альфа банк, ПУМБ, Мегабанк, Південний.
Максимально зросла середня ставка за гривневими депозитами на період до місяця (на 0,14 п.п. до 9,04% річних). Виросла прибутковість для періодів від місяця до 3 (на 0,06 п.п. до 9,33% річних). Вклади періодом від 6 до 12 місяців набрали 0,05 п.п. і пропонують 11,38% річних.
Вклади терміном від 3 місяців до 6 виросли в ціні на 0,04 п.п. до 11,24% річних. Депозити періодом понад рік подорожчали на 0,03 п.п. до 10,9% річних. Подешевшали тільки безстрокові заощадження, на 0,26 п.п. до 6,58% річних.
Різко зросла середня ставка для депозитів в доларах менше місяця, на 1,21 п.п., і становить 2,05% річних. Прибутковість заощаджень періодами від місяця до трьох виросла на 0,09 п.п. і становить 0,99% річних.
Депозити строком від 3 до 6 місяців зросли в ціні на 0,07 п.п. і пропонують 1,24% річних. Вартість внесків для періодів від півроку зросла на 0,05 п.п. до 1,5% річних, а понад рік - всього на 0,01 п.п. до 1,91% річних. Безстрокові заощадження втратили 0,15 п.п. і надають 0,4% річних.
Безстрокові заощадження в євро втратили 0,07 п.п. і пропонують 0,3% річних. Депозити на терміни до місяця підвищили середню ставку на 1,77% п.п. до 2,16% річних. Виросла прибутковість і вкладів періодом від місяця до трьох (на 0,09 п.п. до 0,85% річних).
Заощадження терміном від 3 до 6 місяців подорожчали на 0,06 п.п. до 0,82% річних, а від 6 до 12 місяців - на 0,05 п.п. до 1,11% річних. Вклади на періоди понад рік втратили 0,01 п.п. і пропонують 1,22% річних.
Все равно мало.
Должно быть
Гривна - 30%
Валютта - 10%.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 5683
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 511 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 кві, 2020 12:29
Investor_K написав: jump написав:
Третій тиждень поспіль банки в Україні підвищують процентні ставки за депозитами.
Все равно мало.
Должно быть
Гривна - 30%
Валютта - 10%.
Надо как у мавроди и иже с ними. Жадность не имеет границ
-
Son of Sun
-
-
- Повідомлень: 662
- З нами з: 25.04.14
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:00
Son of Sun написав:
Надо как у мавроди и иже с ними. Жадность не имеет границ
Зачем? Все в меру...
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 5683
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 511 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:02
flyman платив за школу дитині 18000 грн. думав теж комісія 2 грн чи 5. зняли рівно 90 грн.
-
stellassvitonline
-
-
- Повідомлень: 134
- З нами з: 08.10.08
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:08
stellassvitonline написав:flyman
платив за школу дитині 18000 грн. думав теж комісія 2 грн чи 5. зняли рівно 90 грн.
буду знати, а хотів занести готівку на рахунок в ОТП, щоб перекинути в інший банк по безналу
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 18293
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1040 раз.
- Подякували: 1192 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:13
flyman причому коли платиш з карти на карту,то зразу пишуть -комісія відсутня(так і є-продовжили до липня).а тут ні мур-мур,тільки після оплати бачиш скільки зняли
-
stellassvitonline
-
-
- Повідомлень: 134
- З нами з: 08.10.08
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:37
flyman написав:
буду знати, а хотів занести готівку на рахунок в ОТП, щоб перекинути в інший банк по безналу
Приходите, в Альфе 0% (правда с карточного счета). Ну яж думаю альфийская карта у вас есть.
-
Acceptus
-
-
- Повідомлень: 1419
- З нами з: 25.05.11
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:39
Acceptus написав: flyman написав:
буду знати, а хотів занести готівку на рахунок в ОТП, щоб перекинути в інший банк по безналу
Приходите, в Альфе 0% (правда с карточного счета). Ну яж думаю альфийская карта у вас есть.
Кстати, вы ж вроде в Альфе теперь, не напомните, для ФОПов там что за тарифы? Есть вариант бесплатного снятия?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 26773
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1145 раз.
- Подякували: 6368 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|244
|214102
|
|
|50
|82350
|
|
|18
|21224
|
|