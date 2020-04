Додано: Пон 06 кві, 2020 13:08

stellassvitonline написав: flyman платив за школу дитині 18000 грн. думав теж комісія 2 грн чи 5. зняли рівно 90 грн. платив за школу дитині 18000 грн. думав теж комісія 2 грн чи 5. зняли рівно 90 грн.

буду знати, а хотів занести готівку на рахунок в ОТП, щоб перекинути в інший банк по безналу буду знати, а хотів занести готівку на рахунок в ОТП, щоб перекинути в інший банк по безналу

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/