Faceless написав:
Кстати, вы ж вроде в Альфе теперь, не напомните, для ФОПов там что за тарифы? Есть вариант бесплатного снятия?
Есть, для IT
Digital IT - перевод на карту ФЛ за 0%
А там 2 раза в месяц любую сумму в кассе без комиссии.
+ в банкомёте 100к
Digital Expert - для всех КВЭД, но стоит 880 грн.
Digital IT - перевод на карту ФЛ за 0,1%
А там 2 раза в месяц любую сумму в кассе без комиссии.
+ в банкомёте 100к
В базовых тарифах 0,6-0,8%
Снятие с Бизнес Карты - карта ФЛП - 0,8%
В обСЧем - айтишникам повезло.