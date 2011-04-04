Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 кві, 2020 14:59
Faceless написав: Acceptus написав: flyman написав:
буду знати, а хотів занести готівку на рахунок в ОТП, щоб перекинути в інший банк по безналу
Приходите, в Альфе 0% (правда с карточного счета). Ну яж думаю альфийская карта у вас есть.
Кстати, вы ж вроде в Альфе теперь, не напомните, для ФОПов там что за тарифы? Есть вариант бесплатного снятия?
Есть, для IT
Digital IT (обслуживание 0 грн.) - перевод на карту ФЛ за 0%
А там - с карты ФЛ 2 раза в месяц любую сумму в кассе без комиссии.
+ в банкомёте 100к
Digital Expert -
для всех КВЭД
, но стоит 880 грн.
Перевод на карту ФЛ за 0,1%
А там с карты ФЛ 2 раза в месяц любую сумму в кассе без комиссии.
+ в банкомёте 100к
В базовых тарифах 0,6-0,8%
Снятие с Бизнес Карты - карта ФЛП - 0,8%
В обСЧем - айтишникам повезло.
Востаннє редагувалось
Acceptus
в Пон 06 кві, 2020 16:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 15:08
flyman написав:
Прийти щоб поцілувати клямку?
Зараз фізично відділення закрито.
не работают только эти:
https://alfabank.ua/work&access
все остальные работают (не забудьте маску)
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Додано: Пон 06 кві, 2020 15:18
Acceptus написав:
все остальные работают (не забудьте маску)
А чооо, разве банки не должны обеспечивать своих посетителей одноразовыми масками?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 06 кві, 2020 15:24
ні. магазини також не зобов"язані
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Додано: Пон 06 кві, 2020 15:43
Вот это как раз не проблема, точно так же, как все сувениры подарочные для клиентов.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 15:44
Acceptus написав:
Есть, для IT
Digital IT - перевод на карту ФЛ за 0%
А там 2 раза в месяц любую сумму в кассе без комиссии.
+ в банкомёте 100к
Digital Expert - для всех КВЭД, но стоит 880 грн.
Digital IT - перевод на карту ФЛ за 0,1%
А там 2 раза в месяц любую сумму в кассе без комиссии.
+ в банкомёте 100к
В базовых тарифах 0,6-0,8%
Снятие с Бизнес Карты - карта ФЛП - 0,8%
В обСЧем - айтишникам повезло.
Поясните для тех кто в танке, Digital IT перевод на карту ФЛ все-таки 0% или 0.1%, а то не понятно у вас
Faceless
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Додано: Пон 06 кві, 2020 16:03
Faceless написав:
Поясните для тех кто в танке, Digital IT перевод на карту ФЛ все-таки 0% или 0.1%, а то не понятно у вас
Упс...
Digital IT - перевод на карту ФЛ за 0% (этот только для КВЭД IT)
Digital Expert - перевод на карту ФЛ за 0,1% (этот тариф доступен всем КВЭД)
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Додано: Пон 06 кві, 2020 16:09
Faceless Я там в посте по комиссиям ФЛП исправил.
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