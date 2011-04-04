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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 840841842843>
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 14:59

  Faceless написав:
  Acceptus написав:
  flyman написав:буду знати, а хотів занести готівку на рахунок в ОТП, щоб перекинути в інший банк по безналу


Приходите, в Альфе 0% (правда с карточного счета). Ну яж думаю альфийская карта у вас есть.

Кстати, вы ж вроде в Альфе теперь, не напомните, для ФОПов там что за тарифы? Есть вариант бесплатного снятия?


Есть, для IT
Digital IT (обслуживание 0 грн.) - перевод на карту ФЛ за 0%
А там - с карты ФЛ 2 раза в месяц любую сумму в кассе без комиссии.
+ в банкомёте 100к

Digital Expert - для всех КВЭД, но стоит 880 грн.
Перевод на карту ФЛ за 0,1%
А там с карты ФЛ 2 раза в месяц любую сумму в кассе без комиссии.
+ в банкомёте 100к

В базовых тарифах 0,6-0,8%

Снятие с Бизнес Карты - карта ФЛП - 0,8%

В обСЧем - айтишникам повезло.
Востаннє редагувалось Acceptus в Пон 06 кві, 2020 16:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:08

Re: Байки про банки і не тільки....

  flyman написав:Прийти щоб поцілувати клямку?
Зараз фізично відділення закрито.


не работают только эти:
https://alfabank.ua/work&access
все остальные работают (не забудьте маску)
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:18

Re: Байки про банки і не тільки....

  Acceptus написав:все остальные работают (не забудьте маску)

А чооо, разве банки не должны обеспечивать своих посетителей одноразовыми масками? :roll:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:24

Re: Байки про банки і не тільки....

ні. магазини також не зобов"язані
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:41

Re: Байки про банки і не тільки....

  clientage написав:А чооо, разве банки не должны обеспечивать своих посетителей одноразовыми масками?


Мы бы рады, только как мы маски по балансу проведем? Это же не банковская услуга. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Acceptus
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:42

  clientage написав:
  Acceptus написав:все остальные работают (не забудьте маску)

А чооо, разве банки не должны обеспечивать своих посетителей одноразовыми масками? :roll:

В этом нет надобности. Нет маски - тебя не пустят, ты не посетитель. И получается все посетители в масках, им уже не надо :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:43

  Acceptus написав:
  clientage написав:А чооо, разве банки не должны обеспечивать своих посетителей одноразовыми масками?


Мы бы рады, только как мы маски по балансу проведем? Это же не банковская услуга. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Вот это как раз не проблема, точно так же, как все сувениры подарочные для клиентов.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  Acceptus написав:Есть, для IT
Digital IT - перевод на карту ФЛ за 0%
А там 2 раза в месяц любую сумму в кассе без комиссии.
+ в банкомёте 100к

Digital Expert - для всех КВЭД, но стоит 880 грн.
Digital IT - перевод на карту ФЛ за 0,1%
А там 2 раза в месяц любую сумму в кассе без комиссии.
+ в банкомёте 100к

В базовых тарифах 0,6-0,8%

Снятие с Бизнес Карты - карта ФЛП - 0,8%

В обСЧем - айтишникам повезло.

Поясните для тех кто в танке, Digital IT перевод на карту ФЛ все-таки 0% или 0.1%, а то не понятно у вас
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:03

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:Поясните для тех кто в танке, Digital IT перевод на карту ФЛ все-таки 0% или 0.1%, а то не понятно у вас

Упс...
Digital IT - перевод на карту ФЛ за 0% (этот только для КВЭД IT)
Digital Expert - перевод на карту ФЛ за 0,1% (этот тариф доступен всем КВЭД)
Acceptus
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:09

Faceless
Я там в посте по комиссиям ФЛП исправил.
Acceptus
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