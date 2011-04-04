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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 кві, 2020 16:17
Faceless написав:
Вот это как раз не проблема, точно так же, как все сувениры подарочные для клиентов.
- В Финиках, иностранные и иностранные инвестиционные монеты - делали как валютообмен
У слитков валютообмен +сертификаты учитывали.
Монеты НБУ вроде были как гривной + сертификаты.
Архистратиг - учет гривной, а продажа через валютообмен
Одна была монета помню - 100 Долларов серебряные - позолоченные, коя монетой не считалась, но держали мы её как иностранную инвестиционную.
Больше сувениров не помню. Но не спорю... все может быть.
А было бы неплохо - сувенирная масочка
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Додано: Пон 06 кві, 2020 16:35
Acceptus написав: Faceless написав:
Вот это как раз не проблема, точно так же, как все сувениры подарочные для клиентов.
- В Финиках, иностранные и иностранные инвестиционные монеты - делали как валютообмен
У слитков валютообмен +сертификаты учитывали.
Монеты НБУ вроде были как гривной + сертификаты.
Архистратиг - учет гривной, а продажа через валютообмен
Одна была монета помню - 100 Долларов серебряные - позолоченные, коя монетой не считалась, но держали мы её как иностранную инвестиционную.
Больше сувениров не помню. Но не спорю... все может быть.
А было бы неплохо - сувенирная масочка
Я не про такие "сувениры".
Дарят же клиентам чашки, блокноты, портмоне, письменные наборы, термосы, зонтики и все такое, у Альфы точно, мне дарили
. Я хз где они там учитываются на балансе, но полюбому учитываются. В чем проблема точно так же маски учитывать - не вижу. Можно и брендированные )))
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Додано: Пон 06 кві, 2020 16:43
Faceless написав:
Я не про такие "сувениры".
Дарят же клиентам чашки, блокноты, портмоне, письменные наборы, термосы, зонтики и все такое, у Альфы точно, мне дарили . Я хз где они там учитываются на балансе, но полюбому учитываются. В чем проблема точно так же маски учитывать - не вижу. Можно и брендированные )))
Было бы неплохо, если бы они были не дефицитные.
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Acceptus
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