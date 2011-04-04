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Faceless написав:Вот это как раз не проблема, точно так же, как все сувениры подарочные для клиентов.
- В Финиках, иностранные и иностранные инвестиционные монеты - делали как валютообмен У слитков валютообмен +сертификаты учитывали. Монеты НБУ вроде были как гривной + сертификаты. Архистратиг - учет гривной, а продажа через валютообмен Одна была монета помню - 100 Долларов серебряные - позолоченные, коя монетой не считалась, но держали мы её как иностранную инвестиционную.
Больше сувениров не помню. Но не спорю... все может быть.
Faceless написав:Вот это как раз не проблема, точно так же, как все сувениры подарочные для клиентов.
- В Финиках, иностранные и иностранные инвестиционные монеты - делали как валютообмен У слитков валютообмен +сертификаты учитывали. Монеты НБУ вроде были как гривной + сертификаты. Архистратиг - учет гривной, а продажа через валютообмен Одна была монета помню - 100 Долларов серебряные - позолоченные, коя монетой не считалась, но держали мы её как иностранную инвестиционную.
Больше сувениров не помню. Но не спорю... все может быть.
А было бы неплохо - сувенирная масочка
Я не про такие "сувениры". Дарят же клиентам чашки, блокноты, портмоне, письменные наборы, термосы, зонтики и все такое, у Альфы точно, мне дарили . Я хз где они там учитываются на балансе, но полюбому учитываются. В чем проблема точно так же маски учитывать - не вижу. Можно и брендированные )))
Faceless написав:Я не про такие "сувениры". Дарят же клиентам чашки, блокноты, портмоне, письменные наборы, термосы, зонтики и все такое, у Альфы точно, мне дарили . Я хз где они там учитываются на балансе, но полюбому учитываются. В чем проблема точно так же маски учитывать - не вижу. Можно и брендированные )))