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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 840841842843
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:17

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:Вот это как раз не проблема, точно так же, как все сувениры подарочные для клиентов.


- В Финиках, иностранные и иностранные инвестиционные монеты - делали как валютообмен
У слитков валютообмен +сертификаты учитывали.
Монеты НБУ вроде были как гривной + сертификаты.
Архистратиг - учет гривной, а продажа через валютообмен
Одна была монета помню - 100 Долларов серебряные - позолоченные, коя монетой не считалась, но держали мы её как иностранную инвестиционную.

Больше сувениров не помню. Но не спорю... все может быть.

А было бы неплохо - сувенирная масочка :mrgreen:
Acceptus
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:35

  Acceptus написав:
  Faceless написав:Вот это как раз не проблема, точно так же, как все сувениры подарочные для клиентов.


- В Финиках, иностранные и иностранные инвестиционные монеты - делали как валютообмен
У слитков валютообмен +сертификаты учитывали.
Монеты НБУ вроде были как гривной + сертификаты.
Архистратиг - учет гривной, а продажа через валютообмен
Одна была монета помню - 100 Долларов серебряные - позолоченные, коя монетой не считалась, но держали мы её как иностранную инвестиционную.

Больше сувениров не помню. Но не спорю... все может быть.

А было бы неплохо - сувенирная масочка :mrgreen:

Я не про такие "сувениры".
Дарят же клиентам чашки, блокноты, портмоне, письменные наборы, термосы, зонтики и все такое, у Альфы точно, мне дарили :). Я хз где они там учитываются на балансе, но полюбому учитываются. В чем проблема точно так же маски учитывать - не вижу. Можно и брендированные )))
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:43

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:Я не про такие "сувениры".
Дарят же клиентам чашки, блокноты, портмоне, письменные наборы, термосы, зонтики и все такое, у Альфы точно, мне дарили . Я хз где они там учитываются на балансе, но полюбому учитываются. В чем проблема точно так же маски учитывать - не вижу. Можно и брендированные )))


Было бы неплохо, если бы они были не дефицитные.
Acceptus
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 18:25

  clientage написав:
  Acceptus написав:все остальные работают (не забудьте маску)

А чооо, разве банки не должны обеспечивать своих посетителей одноразовыми масками? :roll:

Есть специальные маски для посещения банков. Например, для получения кредита:

Зображення

Или же маска VIPа, тыкающего в томик Договора и требующего свои доллары:

Зображення
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:02

  2XL написав:
chipmunk написав:Алли в убкі нема
Не так. Альфа-банк не передаёт в бюро информацию о своих клиентах. Но данные у бюро запрашивает.


Замовив альфа-кредитку. І майже зразу бумкнуло повідомлення, що був запит в УБКІ. Подивися сам - 432. Отримав картку, збільшилась загальна сума кредлімітів на 5 картаках, рейтинг 454.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 23:55

  Investor_K написав:
  jump написав:Третій тиждень поспіль банки в Україні підвищують процентні ставки за депозитами.
...


Все равно мало.
Должно быть
Гривна - 30%
Валютта - 10%.


Вы когда шутите - смайлик ставьте, а то не всем понятно;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 23:58

Re: Байки про банки і не тільки....

Ой+ написав:
  2XL написав:
chipmunk написав:Алли в убкі нема
Не так. Альфа-банк не передаёт в бюро информацию о своих клиентах. Но данные у бюро запрашивает.


Замовив альфа-кредитку. І майже зразу бумкнуло повідомлення, що був запит в УБКІ. Подивися сам - 432. Отримав картку, збільшилась загальна сума кредлімітів на 5 картаках, рейтинг 454.
По жодній моїй кредитці в Альфі в УБКІ нічого, але запити робили
Faceless
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  #<1 ... 840841842843
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