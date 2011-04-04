Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 07 кві, 2020 12:24
casper12 написав: Acceptus написав:
Digital IT (обслуживание 0 грн.) - перевод на карту ФЛ за 0%
тобто, інфа на
цьому сайті
стосовно вартості обслуговування діджитал айті 50 грн/міс не є правильною?
Правильная
Acceptus
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Додано: Вів 07 кві, 2020 12:36
casper12 написав: Acceptus написав:
Digital IT (обслуживание 0 грн.) - перевод на карту ФЛ за 0%
тобто, інфа на
цьому сайті
стосовно вартості обслуговування діджитал айті 50 грн/міс не є правильною?
Загоничі завжди прибріхують, особливо з такою історією загонів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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