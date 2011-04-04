Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Faceless написав:Я не про такие "сувениры". Дарят же клиентам чашки, блокноты, портмоне, письменные наборы, термосы, зонтики и все такое, у Альфы точно, мне дарили . Я хз где они там учитываются на балансе, но полюбому учитываются. В чем проблема точно так же маски учитывать - не вижу. Можно и брендированные )))
Было бы неплохо, если бы они были не дефицитные.
Я думал вы так шутите, что действительно заставляете сотрудников покупать все за свои? Как низко пал банк