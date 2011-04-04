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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 841842843844
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:24

  casper12 написав:
  Acceptus написав:Digital IT (обслуживание 0 грн.) - перевод на карту ФЛ за 0%

тобто, інфа на цьому сайті стосовно вартості обслуговування діджитал айті 50 грн/міс не є правильною?


Правильная
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:20

  Acceptus написав:
  clientage написав:А чооо, разве банки не должны обеспечивать своих посетителей одноразовыми масками?


Мы бы рады, только как мы маски по балансу проведем? Это же не банковская услуга. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Тоесть вы и туалетную бумагу заставляете покупать сотрудников за свои?! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:24

  Acceptus написав:
  Faceless написав:Я не про такие "сувениры".
Дарят же клиентам чашки, блокноты, портмоне, письменные наборы, термосы, зонтики и все такое, у Альфы точно, мне дарили . Я хз где они там учитываются на балансе, но полюбому учитываются. В чем проблема точно так же маски учитывать - не вижу. Можно и брендированные )))


Было бы неплохо, если бы они были не дефицитные.

Я думал вы так шутите, что действительно заставляете сотрудников покупать все за свои?
Как низко пал банк :(
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:42

  Stringer написав:
  Acceptus написав:
  clientage написав:А чооо, разве банки не должны обеспечивать своих посетителей одноразовыми масками?


Мы бы рады, только как мы маски по балансу проведем? Это же не банковская услуга. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Тоесть вы и туалетную бумагу заставляете покупать сотрудников за свои?! :mrgreen:


Вы как всегда, слышали звон, да не знаете о чём он :mrgreen:

Обеспечение сотрудников - это затраты - как проводить затраты понятно.

Продажа маски клиентам - небанковская операция.
Acceptus
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:47

  Stringer написав:
  Acceptus написав:
  Faceless написав:Я не про такие "сувениры".
Дарят же клиентам чашки, блокноты, портмоне, письменные наборы, термосы, зонтики и все такое, у Альфы точно, мне дарили . Я хз где они там учитываются на балансе, но полюбому учитываются. В чем проблема точно так же маски учитывать - не вижу. Можно и брендированные )))


Было бы неплохо, если бы они были не дефицитные.

Я думал вы так шутите, что действительно заставляете сотрудников покупать все за свои?
Как низко пал банк :(


У Вас или думать плохо получается или читать :lol:
При чём тут сотрудники? :lol:
Acceptus
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:10

  Acceptus написав:
  Stringer написав:
  Acceptus написав:
Мы бы рады, только как мы маски по балансу проведем? Это же не банковская услуга. :mrgreen:

Тоесть вы и туалетную бумагу заставляете покупать сотрудников за свои?! :mrgreen:


Вы как всегда, слышали звон, да не знаете о чём он :mrgreen:

Обеспечение сотрудников - это затраты - как проводить затраты понятно.

Продажа маски клиентам - небанковская операция.

Обеспечивать не значит продавать, в общем понятно, тут все ещё хуже, а мы все удивляемся, почему Альфабанк везде пытается нажучить клиентов :mrgreen:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:12

  Acceptus написав:
  Stringer написав:
  Acceptus написав:
Было бы неплохо, если бы они были не дефицитные.

Я думал вы так шутите, что действительно заставляете сотрудников покупать все за свои?
Как низко пал банк :(


У Вас или думать плохо получается или читать
При чём тут сотрудники? :lol:

:shock:
То походу у вас проблемы с осмыслением текстов, а понятие обеспечивать равнозначно продавать,
уже понял, что как проводить по балансу вы в курсе, а просто не придумали как провести при наживе на продаже одноразовых масок своим посетителям :lol:
Кому война, кому мать родна :evil:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:33

Re: Байки про банки і не тільки....

  Stringer написав:То походу у вас проблемы с осмыслением текстов, а понятие обеспечивать равнозначно продавать,
уже понял, что как проводить по балансу вы в курсе, а просто не придумали как провести при наживе на продаже одноразовых масок своим посетителям
Кому война, кому мать родна


Припиніть пукать в калюжу, Шановний 8)
То ви вже як любитель халяви не знаєте ктоб вас ще чим забезпечив :mrgreen:
За масками в аптеку, в банку маски не продають (бо це не банківська операція, про що і писалося)...
От жеж троляка...
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