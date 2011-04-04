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Faceless написав:Я не про такие "сувениры". Дарят же клиентам чашки, блокноты, портмоне, письменные наборы, термосы, зонтики и все такое, у Альфы точно, мне дарили . Я хз где они там учитываются на балансе, но полюбому учитываются. В чем проблема точно так же маски учитывать - не вижу. Можно и брендированные )))
Было бы неплохо, если бы они были не дефицитные.
Я думал вы так шутите, что действительно заставляете сотрудников покупать все за свои? Как низко пал банк
Faceless написав:Я не про такие "сувениры". Дарят же клиентам чашки, блокноты, портмоне, письменные наборы, термосы, зонтики и все такое, у Альфы точно, мне дарили . Я хз где они там учитываются на балансе, но полюбому учитываются. В чем проблема точно так же маски учитывать - не вижу. Можно и брендированные )))
Было бы неплохо, если бы они были не дефицитные.
Я думал вы так шутите, что действительно заставляете сотрудников покупать все за свои? Как низко пал банк
У Вас или думать плохо получается или читать При чём тут сотрудники?
Acceptus написав: Было бы неплохо, если бы они были не дефицитные.
Я думал вы так шутите, что действительно заставляете сотрудников покупать все за свои? Как низко пал банк
У Вас или думать плохо получается или читать При чём тут сотрудники?
То походу у вас проблемы с осмыслением текстов, а понятие обеспечивать равнозначно продавать, уже понял, что как проводить по балансу вы в курсе, а просто не придумали как провести при наживе на продаже одноразовых масок своим посетителям Кому война, кому мать родна
Stringer написав:То походу у вас проблемы с осмыслением текстов, а понятие обеспечивать равнозначно продавать, уже понял, что как проводить по балансу вы в курсе, а просто не придумали как провести при наживе на продаже одноразовых масок своим посетителям Кому война, кому мать родна
Припиніть пукать в калюжу, Шановний То ви вже як любитель халяви не знаєте ктоб вас ще чим забезпечив За масками в аптеку, в банку маски не продають (бо це не банківська операція, про що і писалося)... От жеж троляка...