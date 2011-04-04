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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 842843844845
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:05

Faceless

В очках нереально работать.
Кстати меры усилили, а поток вырос.
Acceptus
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:31

  Acceptus написав:В очках нереально работать.

Есть прозрачные "маски-накидухи" (без понятия, честно говоря как они правильно называются) -- от чихов/кашля "в упор" вполне защищают, а большего и не нужно.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:34

Re: Байки про банки і не тільки....

  _hunter написав:Есть прозрачные "маски-накидухи" (без понятия, честно говоря как они правильно называются) -- от чихов/кашля "в упор" вполне защищают, а большего и не нужно.


В VARUS ТАКИЕ ВИДЕЛ.
У нас как у лыжников*
Acceptus
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:41

  Acceptus написав:
  _hunter написав:Есть прозрачные "маски-накидухи" (без понятия, честно говоря как они правильно называются) -- от чихов/кашля "в упор" вполне защищают, а большего и не нужно.


В VARUS ТАКИЕ ВИДЕЛ.
У нас как у лыжников*

Мы, наверное, про разные вещи говорим... Вот, нашел:
http://medtehural.ru/consumables/maski- ... nye-ekrany
в самом низу "Защитный экран Guardall shield".
В очках, понятное дело, без привычки долго не поработаешь. А они еще и обзор сужают...
_hunter
 
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  #<1 ... 842843844845
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