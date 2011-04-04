Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 07 кві, 2020 16:05
Faceless В очках нереально работать. Кстати меры усилили, а поток вырос.
Acceptus
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Додано: Вів 07 кві, 2020 16:31
Acceptus написав:
В очках нереально работать.
Есть прозрачные "маски-накидухи" (без понятия, честно говоря как они правильно называются) -- от чихов/кашля "в упор" вполне защищают, а большего и не нужно.
_hunter
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Додано: Вів 07 кві, 2020 16:34
_hunter написав:
Есть прозрачные "маски-накидухи" (без понятия, честно говоря как они правильно называются) -- от чихов/кашля "в упор" вполне защищают, а большего и не нужно.
В VARUS ТАКИЕ ВИДЕЛ.
У нас как у лыжников*
Acceptus
Повідомлень: 1432
З нами з: 25.05.11
Подякував: 42 раз.
Подякували: 145 раз.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 16:41
Acceptus написав: _hunter написав:
Есть прозрачные "маски-накидухи" (без понятия, честно говоря как они правильно называются) -- от чихов/кашля "в упор" вполне защищают, а большего и не нужно.
В VARUS ТАКИЕ ВИДЕЛ.
У нас как у лыжников*
Мы, наверное, про разные вещи говорим... Вот, нашел:
http://medtehural.ru/consumables/maski- ... nye-ekrany
в самом низу "Защитный экран Guardall shield".
В очках, понятное дело, без привычки долго не поработаешь. А они еще и обзор сужают...
_hunter
Повідомлень: 2000
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 193 раз.
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