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Укрпошта дозволила розраховуватись картками НПС «Простір» З 7 квітня платіжні термінали Укрпошти зможуть приймати картки Простір. Про це йдеться у листі НБУ, підписаному директором департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Олексієм Шабаном.
greenozon написав:Укрпошта дозволила розраховуватись картками НПС «Простір» З 7 квітня платіжні термінали Укрпошти зможуть приймати картки Простір. Про це йдеться у листі НБУ, підписаному директором департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Олексієм Шабаном.
Два питання: 1) як їм вдавалося до цього не виконувати п. 14.19. Закону "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"? 2) чому про це повідомляє НБУ, а не сама Укрпошта?