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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 08 кві, 2020 14:58
Investor_K та вроде не много
Вопросы - в личку!
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Додано: Сер 08 кві, 2020 19:02
Главный свинорыл вещает, что все банки повально снижают кредитные лимиты по картам. Хоть у кого то такое было?
Размер имеет значение.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 19:54
2XL написав:
Главный свинорыл вещает, что все банки повально снижают кредитные лимиты по картам. Хоть у кого то такое было?
У Прихвата періодично плач.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 22:53
2XL написав:
Главный свинорыл
ху із?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Сер 08 кві, 2020 23:32
Acceptus написав:
Бо ви сьогодні за маской до банку
А завтра в АТБ подстігаться підете, то за хлібом в аптеку
если что-то где-то нужное выдают нашару - то это хорошо
например в апшане снабжают народ рукавичками и кулёчками
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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Додано: Чет 09 кві, 2020 00:03
flyman написав: 2XL написав:
Главный свинорыл
ху із?
Мався на увазі головний погонич верблюдів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 09:55
flyman написав: 2XL написав:
Главный свинорыл
ху із?
Гороховский наверное
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
-
omb
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