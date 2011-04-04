Где то в Швейцарии.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 09 кві, 2020 14:35
Где то в Швейцарии.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Чет 09 кві, 2020 15:08
Третій тиждень поспіль банки підвищують дохідність депозитів.
новий свіжий огляд депо-ставок від мінфіну!
досить багато зелених стрілочок догори!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 09 кві, 2020 15:48
greenozon на манеже все теже.. ждем 17 хотя бы для разнообразия
Додано: Чет 09 кві, 2020 16:13
+0,01/2 це багато
рубіж- 3,75% на меньше ни як не згоден
вважаю після травня буде й більше
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:29
Мечта о хороших процентах
На мой взгляд...большой опыт с 90гг то пора бы увеличить % по банковским вкладам
По доллару это 8% годовых и выше
По гривне от 30% и выше , с галопирующей инфляцией 300% и выше
То что сейчас предлагают, это не для депозитов.
Доллар будет выходить из банков и в матрац до лучших времён...
Гривна будет переходить в другие валюты и в матрац
Остаются лишь карточные текущие счета на хлеб
И пора уже давно освободить от налогов депозиты
Власть ничего не делает, а значит нет доверия к ней.
правильной дорогой идете...
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:45
щеби стелю фонда грабування підняти як мінімум в три рази, а краще як в ЄС встановити 100К євро на банку.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
|