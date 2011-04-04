Додано: Чет 09 кві, 2020 17:29

На мой взгляд...большой опыт с 90гг то пора бы увеличить % по банковским вкладам

По доллару это 8% годовых и выше

По гривне от 30% и выше , с галопирующей инфляцией 300% и выше

То что сейчас предлагают, это не для депозитов.

Доллар будет выходить из банков и в матрац до лучших времён...

Гривна будет переходить в другие валюты и в матрац

Остаются лишь карточные текущие счета на хлеб

И пора уже давно освободить от налогов депозиты

Власть ничего не делает, а значит нет доверия к ней.

правильной дорогой идете...