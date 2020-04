Додано: Чет 09 кві, 2020 17:45

OGO написав: На мой взгляд...большой опыт с 90гг то пора бы увеличить % по банковским вкладам

По доллару это 8% годовых и выше

По гривне от 30% и выше , с галопирующей инфляцией 300% и выше

То что сейчас предлагают, это не для депозитов.

Доллар будет выходить из банков и в матрац до лучших времён...

Гривна будет переходить в другие валюты и в матрац

Остаются лишь карточные текущие счета на хлеб

И пора уже давно освободить от налогов депозиты

щеби стелю фонда грабування підняти як мінімум в три рази, а краще як в ЄС встановити 100К євро на банку.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/