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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 845846847848>
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:35

  Investor_K написав:Учитывая кризис. Наверное сейчас самая надежная инвестиция это доллар в надежном банке на максимальный процент.

Где то в Швейцарии.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:08

Третій тиждень поспіль банки підвищують дохідність депозитів.

новий свіжий огляд депо-ставок від мінфіну!

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... tavki-804/

досить багато зелених стрілочок догори! :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:48

greenozon на манеже все теже.. ждем 17 хотя бы для разнообразия
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 16:13

  greenozon написав:Третій тиждень поспіль банки підвищують дохідність депозитів.

новий свіжий огляд депо-ставок від мінфіну!

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... tavki-804/

досить багато зелених стрілочок догори! :mrgreen:


+0,01/2 це багато

рубіж- 3,75% на меньше ни як не згоден

вважаю після травня буде й більше
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:29

Мечта о хороших процентах

На мой взгляд...большой опыт с 90гг то пора бы увеличить % по банковским вкладам
По доллару это 8% годовых и выше
По гривне от 30% и выше , с галопирующей инфляцией 300% и выше
То что сейчас предлагают, это не для депозитов.
Доллар будет выходить из банков и в матрац до лучших времён...
Гривна будет переходить в другие валюты и в матрац
Остаются лишь карточные текущие счета на хлеб
И пора уже давно освободить от налогов депозиты
Власть ничего не делает, а значит нет доверия к ней.
правильной дорогой идете...
OGO
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:45

  OGO написав:На мой взгляд...большой опыт с 90гг то пора бы увеличить % по банковским вкладам
По доллару это 8% годовых и выше
По гривне от 30% и выше , с галопирующей инфляцией 300% и выше
То что сейчас предлагают, это не для депозитов.
Доллар будет выходить из банков и в матрац до лучших времён...
Гривна будет переходить в другие валюты и в матрац
Остаются лишь карточные текущие счета на хлеб
И пора уже давно освободить от налогов депозиты
Власть ничего не делает, а значит нет доверия к ней.

щеби стелю фонда грабування підняти як мінімум в три рази, а краще як в ЄС встановити 100К євро на банку.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:28

такое впечатление, что всем всё по барабану.
сценарий шмона по украински.
может власть сейчас с этим карантином проверяет, как народ в случае бунта можно будет без проблем загонять по квартирам.
чую не к добру всё это идёт и значит надо теперь обдумать, как всё выводить с банков. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:30

  Игорь Алексеевич написав:такое впечатление, что всем всё по барабану.
сценарий шмона по украински.
может власть сейчас с этим карантином проверяет, как народ в случае бунта можно будет без проблем загонять по квартирам.
чую не к добру всё это идёт и значит надо теперь обдумать, как всё выводить с банков. :roll:

якщо народу не дадуть посадити картоплю, то, думаю, насадять на вила владу,
а потім ще "лапітою" попрацюють
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:35

  flyman написав:
  Игорь Алексеевич написав:такое впечатление, что всем всё по барабану.
сценарий шмона по украински.
может власть сейчас с этим карантином проверяет, как народ в случае бунта можно будет без проблем загонять по квартирам.
чую не к добру всё это идёт и значит надо теперь обдумать, как всё выводить с банков. :roll:

якщо народу не дадуть посадити картоплю, то, думаю, насадять на вила владу,
а потім ще "лапітою" попрацюють


оно к тому и идёт, только как бы на вила и банкиров не посадили. :roll:
и тогда плакали мои монеты. :cry:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:56

  Игорь Алексеевич написав:
  flyman написав:
  Игорь Алексеевич написав:такое впечатление, что всем всё по барабану.
сценарий шмона по украински.
может власть сейчас с этим карантином проверяет, как народ в случае бунта можно будет без проблем загонять по квартирам.
чую не к добру всё это идёт и значит надо теперь обдумать, как всё выводить с банков. :roll:

якщо народу не дадуть посадити картоплю, то, думаю, насадять на вила владу,
а потім ще "лапітою" попрацюють


оно к тому и идёт, только как бы на вила и банкиров не посадили. :roll:
и тогда плакали мои монеты. :cry:

хіба що Ро, Ко, Го...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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