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На мой взгляд...большой опыт с 90гг то пора бы увеличить % по банковским вкладам По доллару это 8% годовых и выше По гривне от 30% и выше , с галопирующей инфляцией 300% и выше То что сейчас предлагают, это не для депозитов. Доллар будет выходить из банков и в матрац до лучших времён... Гривна будет переходить в другие валюты и в матрац Остаются лишь карточные текущие счета на хлеб И пора уже давно освободить от налогов депозиты Власть ничего не делает, а значит нет доверия к ней.
OGO написав:На мой взгляд...большой опыт с 90гг то пора бы увеличить % по банковским вкладам По доллару это 8% годовых и выше По гривне от 30% и выше , с галопирующей инфляцией 300% и выше То что сейчас предлагают, это не для депозитов. Доллар будет выходить из банков и в матрац до лучших времён... Гривна будет переходить в другие валюты и в матрац Остаются лишь карточные текущие счета на хлеб И пора уже давно освободить от налогов депозиты Власть ничего не делает, а значит нет доверия к ней.
щеби стелю фонда грабування підняти як мінімум в три рази, а краще як в ЄС встановити 100К євро на банку.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
такое впечатление, что всем всё по барабану. сценарий шмона по украински. может власть сейчас с этим карантином проверяет, как народ в случае бунта можно будет без проблем загонять по квартирам. чую не к добру всё это идёт и значит надо теперь обдумать, как всё выводить с банков.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич написав:такое впечатление, что всем всё по барабану. сценарий шмона по украински. может власть сейчас с этим карантином проверяет, как народ в случае бунта можно будет без проблем загонять по квартирам. чую не к добру всё это идёт и значит надо теперь обдумать, как всё выводить с банков.
якщо народу не дадуть посадити картоплю, то, думаю, насадять на вила владу, а потім ще "лапітою" попрацюють
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Игорь Алексеевич написав:такое впечатление, что всем всё по барабану. сценарий шмона по украински. может власть сейчас с этим карантином проверяет, как народ в случае бунта можно будет без проблем загонять по квартирам. чую не к добру всё это идёт и значит надо теперь обдумать, как всё выводить с банков.
якщо народу не дадуть посадити картоплю, то, думаю, насадять на вила владу, а потім ще "лапітою" попрацюють
оно к тому и идёт, только как бы на вила и банкиров не посадили. и тогда плакали мои монеты.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич написав:такое впечатление, что всем всё по барабану. сценарий шмона по украински. может власть сейчас с этим карантином проверяет, как народ в случае бунта можно будет без проблем загонять по квартирам. чую не к добру всё это идёт и значит надо теперь обдумать, как всё выводить с банков.
якщо народу не дадуть посадити картоплю, то, думаю, насадять на вила владу, а потім ще "лапітою" попрацюють
оно к тому и идёт, только как бы на вила и банкиров не посадили. и тогда плакали мои монеты.
хіба що Ро, Ко, Го...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/