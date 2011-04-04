Куме, Ви ще досі годуєте прожорливого кроля? Це транжирство грошей, окстіться! Скоріш виносте свій горщик з лап кроля під грушу!
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 09 кві, 2020 18:59
Куме, Ви ще досі годуєте прожорливого кроля? Це транжирство грошей, окстіться! Скоріш виносте свій горщик з лап кроля під грушу!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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