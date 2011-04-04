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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 09 кві, 2020 18:59
Игорь Алексеевич написав:
оно к тому и идёт, только как бы на вила и банкиров не посадили.
и тогда плакали мои монеты.
Куме, Ви ще досі годуєте прожорливого кроля?
Це транжирство грошей, окстіться!
Скоріш виносте свій горщик з лап кроля під грушу!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 19:33
flyman написав: Игорь Алексеевич написав:
такое впечатление, что всем всё по барабану.
сценарий шмона по украински.
может власть сейчас с этим карантином проверяет, как народ в случае бунта можно будет без проблем загонять по квартирам.
чую не к добру всё это идёт и значит надо теперь обдумать, как всё выводить с банков.
якщо народу не дадуть посадити картоплю, то, думаю, насадять на вила владу,
а потім ще "лапітою" попрацюють
Без легень багато не посадиш і не насадиш.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 22:00
OGO написав:
На мой взгляд...большой опыт с 90гг то пора бы увеличить % по банковским вкладам
По доллару это 8% годовых и выше
По гривне от 30% и выше , с галопирующей инфляцией 300% и выше
То что сейчас предлагают, это не для депозитов.
Доллар будет выходить из банков и в матрац до лучших времён...
Гривна будет переходить в другие валюты и в матрац
Остаются лишь карточные текущие счета на хлеб
И пора уже давно освободить от налогов депозиты
Власть ничего не делает, а значит нет доверия к ней.
такое же нытье было когда ввели налог на пасивный доход - "ой, все, деньги под грушу" и что, объем депозитов только увеличился, так и сейчас, деньги в банке приносят хоть что-то а дома под матрацем - нифига. Кроме того, держать дома стремно, вон в Германии мало того что никаких бонусов-возвратов-"% на остаток", так еще и за счет платишь, депозиты под 0,01% и ничего, деньги в банках как миленькие.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 22:16
Kripo написав: OGO написав:
На мой взгляд...большой опыт с 90гг то пора бы увеличить % по банковским вкладам
По доллару это 8% годовых и выше
По гривне от 30% и выше , с галопирующей инфляцией 300% и выше
То что сейчас предлагают, это не для депозитов.
Доллар будет выходить из банков и в матрац до лучших времён...
Гривна будет переходить в другие валюты и в матрац
Остаются лишь карточные текущие счета на хлеб
И пора уже давно освободить от налогов депозиты
Власть ничего не делает, а значит нет доверия к ней.
такое же нытье было когда ввели налог на пасивный доход - "ой, все, деньги под грушу" и что, объем депозитов только увеличился, так и сейчас, деньги в банке приносят хоть что-то а дома под матрацем - нифига. Кроме того, держать дома стремно, вон в Германии мало того что никаких бонусов-возвратов-"% на остаток", так еще и за счет платишь, депозиты под 0,01% и ничего, деньги в банках как миленькие.
це такий німецький національний вид спорту
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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