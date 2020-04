Додано: Чет 09 кві, 2020 22:16

Kripo написав: OGO написав: На мой взгляд...большой опыт с 90гг то пора бы увеличить % по банковским вкладам

По доллару это 8% годовых и выше

По гривне от 30% и выше , с галопирующей инфляцией 300% и выше

То что сейчас предлагают, это не для депозитов.

Доллар будет выходить из банков и в матрац до лучших времён...

Гривна будет переходить в другие валюты и в матрац

Остаются лишь карточные текущие счета на хлеб

И пора уже давно освободить от налогов депозиты

Власть ничего не делает, а значит нет доверия к ней. На мой взгляд...большой опыт с 90гг то пора бы увеличить % по банковским вкладамПо доллару это 8% годовых и вышеПо гривне от 30% и выше , с галопирующей инфляцией 300% и вышеТо что сейчас предлагают, это не для депозитов.Доллар будет выходить из банков и в матрац до лучших времён...Гривна будет переходить в другие валюты и в матрацОстаются лишь карточные текущие счета на хлебИ пора уже давно освободить от налогов депозитыВласть ничего не делает, а значит нет доверия к ней.



такое же нытье было когда ввели налог на пасивный доход - "ой, все, деньги под грушу" и что, объем депозитов только увеличился, так и сейчас, деньги в банке приносят хоть что-то а дома под матрацем - нифига. Кроме того, держать дома стремно, вон в Германии мало того что никаких бонусов-возвратов-"% на остаток", так еще и за счет платишь, депозиты под 0,01% и ничего, деньги в банках как миленькие. такое же нытье было когда ввели налог на пасивный доход - "ой, все, деньги под грушу" и что, объем депозитов только увеличился, так и сейчас, деньги в банке приносят хоть что-то а дома под матрацем - нифига. Кроме того, держать дома стремно, вон в Германии мало того что никаких бонусов-возвратов-"% на остаток", так еще и за счет платишь, депозиты под 0,01% и ничего, деньги в банках как миленькие.

це такий німецький національний вид спорту це такий німецький національний вид спорту

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/