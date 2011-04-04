Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:05

OGO написав: А гривна не евро и на халяву не дадим ей пользоваться, и 2014 нас чему то научил...горький опыт

А пока расторг годовой безналоговый в Привате и подкупил по 26.75 пару дней назад американских на ЧР..вот так спокойнее...в матрац А гривна не евро и на халяву не дадим ей пользоваться, и 2014 нас чему то научил...горький опытА пока расторг годовой безналоговый в Привате и подкупил по 26.75 пару дней назад американских на ЧР..вот так спокойнее...в матрац

вы с нами с 2016, так что трудно сказать, какой там у вас опыт.(это второй ваш пост в первый день на форуме, посмеемся?!А статистика распределения по валютам всех вкладов физлиц в Украине практически с 2008 не меняется - 50% на 50%, и объем увеличивается. Так что каждый решает сам конечно, но доллары "под матрацем" и 3% годовых не дают (а если поискать то и 5%) а только дешевеют - в долларах то тоже инфляция.P.S: что это за "безналоговый в Привате", до миллиона рублей?!