Куме, Ви ще досі годуєте прожорливого кроля? Це транжирство грошей, окстіться! Скоріш виносте свій горщик з лап кроля під грушу!
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 09 кві, 2020 18:59
Куме, Ви ще досі годуєте прожорливого кроля? Це транжирство грошей, окстіться! Скоріш виносте свій горщик з лап кроля під грушу!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Чет 09 кві, 2020 19:33
Без легень багато не посадиш і не насадиш.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 09 кві, 2020 22:00
такое же нытье было когда ввели налог на пасивный доход - "ой, все, деньги под грушу" и что, объем депозитов только увеличился, так и сейчас, деньги в банке приносят хоть что-то а дома под матрацем - нифига. Кроме того, держать дома стремно, вон в Германии мало того что никаких бонусов-возвратов-"% на остаток", так еще и за счет платишь, депозиты под 0,01% и ничего, деньги в банках как миленькие.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Чет 09 кві, 2020 22:16
це такий німецький національний вид спорту
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 10 кві, 2020 08:59
Ну кому то значит ...вон в Германию)
А гривна не евро и на халяву не дадим ей пользоваться, и 2014 нас чему то научил...горький опыт
А пока расторг годовой безналоговый в Привате и подкупил по 26.75 пару дней назад американских на ЧР..вот так спокойнее...в матрац
правильной дорогой идете...
Додано: П'ят 10 кві, 2020 09:35
А який % був по безналоговому?
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:05
Re: Байки про банки і не тільки....
вы с нами с 2016, так что трудно сказать, какой там у вас опыт.
(это второй ваш пост в первый день на форуме, посмеемся?!
https://forum.finance.ua/topic1279.html?p=3514106#p3514106 )
А статистика распределения по валютам всех вкладов физлиц в Украине практически с 2008 не меняется - 50% на 50%, и объем увеличивается. Так что каждый решает сам конечно, но доллары "под матрацем" и 3% годовых не дают (а если поискать то и 5%) а только дешевеют - в долларах то тоже инфляция.
P.S: что это за "безналоговый в Привате", до миллиона рублей?!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:09
P.S: что это за "безналоговый в Привате", до миллиона рублей?! [/quote]
А откуда в Привате деревянные?
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:04
Re: Байки про банки і не тільки....
Так то просто тролі москальські повилазили - паніку наводять. Ось і стебуться з них про фублі.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:34
13.5% был до января 2020,
А те декабрьские под 5% лежат, мы тогда обсуждали это, тоже досрочка получилась, откупился по 23.93 и на депо их, так что как то так . Если раньше был гривнепатриотом до 2014, то теперь наоборот...а после кризисных...недвигу взял, много тогда потерял на девале...жуть
А на форуме ...так я ещё и с квестором помню общался...и козак меня помнит и другие)))
Вы народ на личности не переходите..))
Да и гроши опять стал собирать...на старость))
правильной дорогой идете...
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