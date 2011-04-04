НБУ "шокує" вірус на банкнотах
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 11 кві, 2020 23:12
НБУ "шокує" вірус на банкнотах
+50грн !
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Додано: Суб 11 кві, 2020 23:14
А какой горький опыт был в 2014?
В 2014-2015 горький опыт научил как раз, что деньги выгоднее держать в банках. Летом 2014 у меня в Привате оказалось вдруг два Фонда долларов - из-за курсовой разницы. Но спокойно долежали до мая 2015го и половина осталась в Привате под 12,5% безналоговых, а вторая половина ушла в А-банк под 13% безналоговых.
А гривна так и осталась лежать во многих банках под 30-33%.
Жадность и Отвага!
Додано: Суб 11 кві, 2020 23:52
6 лет потом нужно было гривну на депо под 30-33% держать, что-бы откупить ту сумму долларов которую на эту гривну можно было купить в 2013
Додано: Нед 12 кві, 2020 00:01
Re: Байки про банки і не тільки....
А то что гривну вернули вместо красивых зеленых в Дельте, забыли?
Просто выйти сухим из воды, обмочившись перед этим при каждом новостном шуме, не значит, что все ОК.
Сам еле с Михи вытащил, раскидав на родственников, потом забирал несколько лет, хватит мне такого счастья.
Нет у нас Закона!
Как пример, сейчас БИС под шумок не выдает зелень, НБУ говорит ждите, по большому счету должны прижучить этот банк по самые ...
Востаннє редагувалось Proofy в Нед 12 кві, 2020 00:12, всього редагувалось 3 разів.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Нед 12 кві, 2020 00:04
Сравнили с Германией Здесь валюту заблокируют до лучших времен и не спросят как звали.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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