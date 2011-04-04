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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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greenozon
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Додано: Суб 11 кві, 2020 23:14
OGO написав:
2014 нас чему то научил... горький опыт
А какой горький опыт был в 2014?
В 2014-2015 горький опыт научил как раз, что деньги выгоднее держать в банках. Летом 2014 у меня в Привате оказалось вдруг два Фонда долларов - из-за курсовой разницы. Но спокойно долежали до мая 2015го и половина осталась в Привате под 12,5% безналоговых, а вторая половина ушла в А-банк под 13% безналоговых.
А гривна так и осталась лежать во многих банках под 30-33%.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Суб 11 кві, 2020 23:52
6 лет потом нужно было гривну на депо под 30-33% держать, что-бы откупить ту сумму долларов которую на эту гривну можно было купить в 2013
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demichh
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Додано: Нед 12 кві, 2020 00:01
lubopytnaya написав:
А какой горький опыт был в 2014?
А то что гривну вернули вместо красивых зеленых в Дельте, забыли?
Просто выйти сухим из воды, обмочившись перед этим при каждом новостном шуме, не значит, что все ОК.
Сам еле с Михи вытащил, раскидав на родственников, потом забирал несколько лет, хватит мне такого счастья.
Нет у нас Закона!
Как пример, сейчас БИС под шумок не выдает зелень, НБУ говорит ждите, по большому счету должны прижучить этот банк по самые ...
Востаннє редагувалось Proofy
в Нед 12 кві, 2020 00:12, всього редагувалось 3 разів.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Нед 12 кві, 2020 00:04
Kripo написав: OGO написав:
На мой взгляд...большой опыт с 90гг то пора бы увеличить % по банковским вкладам
По доллару это 8% годовых и выше
По гривне от 30% и выше , с галопирующей инфляцией 300% и выше
То что сейчас предлагают, это не для депозитов.
Доллар будет выходить из банков и в матрац до лучших времён...
Гривна будет переходить в другие валюты и в матрац
Остаются лишь карточные текущие счета на хлеб
И пора уже давно освободить от налогов депозиты
Власть ничего не делает, а значит нет доверия к ней.
такое же нытье было когда ввели налог на пасивный доход - "ой, все, деньги под грушу" и что, объем депозитов только увеличился, так и сейчас, деньги в банке приносят хоть что-то а дома под матрацем - нифига. Кроме того, держать дома стремно, вон в Германии мало того что никаких бонусов-возвратов-"% на остаток", так еще и за счет платишь, депозиты под 0,01% и ничего, деньги в банках как миленькие.
Сравнили с Германией
Здесь валюту заблокируют до лучших времен и не спросят как звали.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Нед 12 кві, 2020 03:24
Proofy написав: lubopytnaya написав:
А какой горький опыт был в 2014?
А то что гривну вернули вместо красивых зеленых в Дельте, забыли?
Вернули. Й курс повернення був "солодкий". Можна було відкупити вічнозелений з бонусом за турботи
Останні кілька місяців експерти попереджали НБУ, що початок виплат вкладів може дестабілізувати валютний ринок. Клієнти Дельти отримують компенсацію валютних вкладів у гривні за курсом 26,85 грн/$, який діяв на момент запровадження тимчасової адміністрації. За березень-червень гривня зміцнилася, і минулого тижня в небанківських фінансових компаніях можна було купити долари по 21,02 грн – на 21,7% дешевше, ніж вони коштували три місяці тому. Тобто максимальна сума компенсації в 200 тис. грн на момент введення тимчасової адміністрації була еквівалентною $7448. Отримавши 200 тис. грн зараз, на них можна було б купити $9514 – на 27,7% більше. Ускладнює купівлю 2-відсотковий пенсійний збір і обмеження купівлі валюти сумою до 3 тис. грн в еквіваленті в одному обміннику. Але на чорному ринку немає ні лімітів, ні зборів.
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19 червня, 2015
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Додано: Нед 12 кві, 2020 13:50
greenozon
Я лично все купюры глажу утюгом на максимальной температуре
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Додано: Нед 12 кві, 2020 13:52
Proofy написав: lubopytnaya написав:
А какой горький опыт был в 2014?
А то что гривну вернули вместо красивых зеленых в Дельте, забыли?
Просто выйти сухим из воды, обмочившись перед этим при каждом новостном шуме, не значит, что все ОК.
Сам еле с Михи вытащил, раскидав на родственников, потом забирал несколько лет, хватит мне такого счастья.
Нет у нас Закона!
Как пример, сейчас БИС под шумок не выдает зелень, НБУ говорит ждите, по большому счету должны прижучить этот банк по самые ...
В Дельте вернули по курсу 28+. После этого курс упал. Все еще шутили что Дельта даже после смерти генерит прибыль.
Если сникнет парус -
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Додано: Нед 12 кві, 2020 21:48
Proofy написав:
Сравнили с Германией
Здесь валюту заблокируют до лучших времен и не спросят как звали.
где "здесь"?! Когда такое было и где? Хочется обсуждать "вероятность прилетa марсиан"?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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