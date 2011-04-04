OGO написав:

На мой взгляд...большой опыт с 90гг то пора бы увеличить % по банковским вкладамПо доллару это 8% годовых и вышеПо гривне от 30% и выше , с галопирующей инфляцией 300% и вышеТо что сейчас предлагают, это не для депозитов.Доллар будет выходить из банков и в матрац до лучших времён...Гривна будет переходить в другие валюты и в матрацОстаются лишь карточные текущие счета на хлебИ пора уже давно освободить от налогов депозитыВласть ничего не делает, а значит нет доверия к ней.