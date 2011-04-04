Вы форумчанин с такой давней регистрацией, и не наблюдали воочию за драмой вкладчиков дельта банка?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 12 кві, 2020 22:40
Вы форумчанин с такой давней регистрацией, и не наблюдали воочию за драмой вкладчиков дельта банка?
"В Украине гривна стабильна и будет стабильна после выборов. Мы не печатали и не печатаем гривну. Это бы грозило развалу украинской экономики" (c) Микила Янивич Азирив.
Додано: Нед 12 кві, 2020 22:49
Открыл сайт примата, посмотрел ставки, пустил скупую мужыцкую слезу.
13% безналоговых и 2% c налогом в бачах.
33% безналоговых и 11% с налогом в бумаге.
Разница есть, не?
Соотношение риска и вознаграждения другое выходит, не?
"В Украине гривна стабильна и будет стабильна после выборов. Мы не печатали и не печатаем гривну. Это бы грозило развалу украинской экономики" (c) Микила Янивич Азирив.
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