RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 847848849850
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 22:40

  Kripo написав:где "здесь"?! Когда такое было и где? Хочется обсуждать "вероятность прилетa марсиан"?

Вы форумчанин с такой давней регистрацией, и не наблюдали воочию за драмой вкладчиков дельта банка?
"В Украине гривна стабильна и будет стабильна после выборов. Мы не печатали и не печатаем гривну. Это бы грозило развалу украинской экономики" (c) Микила Янивич Азирив.
escobar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 418
З нами з: 30.05.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 22:49

  lubopytnaya написав:А какой горький опыт был в 2014?
В 2014-2015 горький опыт научил как раз, что деньги выгоднее держать в банках. Летом 2014 у меня в Привате оказалось вдруг два Фонда долларов - из-за курсовой разницы. Но спокойно долежали до мая 2015го и половина осталась в Привате под 12,5% безналоговых, а вторая половина ушла в А-банк под 13% безналоговых.
А гривна так и осталась лежать во многих банках под 30-33%.

Открыл сайт примата, посмотрел ставки, пустил скупую мужыцкую слезу.

13% безналоговых и 2% c налогом в бачах.
33% безналоговых и 11% с налогом в бумаге.

Разница есть, не?
Соотношение риска и вознаграждения другое выходит, не?
"В Украине гривна стабильна и будет стабильна после выборов. Мы не печатали и не печатаем гривну. Это бы грозило развалу украинской экономики" (c) Микила Янивич Азирив.
escobar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 418
З нами з: 30.05.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 01:31

  escobar написав:13% безналоговых и 2% c налогом в бачах.
33% безналоговых и 11% с налогом в бумаге.

Разница есть, не?
Соотношение риска и вознаграждения другое выходит, не?

Главное, что вознаграждение есть :)
Пусть небольшое, но есть.
Это всяко лучше, чем держать под грушей без всякого вознаграждения и с постоянной тревогой, что кто-то посторонний выкопает всё лежащее, под вашей грушей.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4100
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1253 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 01:34

  lubopytnaya написав:Главное, что вознаграждение есть :)
Пусть небольшое, но есть.
Это всяко лучше, чем держать под грушей без всякого вознаграждения и с постоянной тревогой, что кто-то посторонний выкопает всё лежащее, под вашей грушей.

Пані Любопитна, зара годувати кроля западло! 8) Це транжирство і гра проти себе самого.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28120
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1909 раз.
Подякували: 2094 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 847848849850
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
244 214198
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 16:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 82434
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 21268
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24940)
13.04.2020 02:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.