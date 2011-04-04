Додано: Пон 13 кві, 2020 04:17

escobar написав: Kripo написав: где "здесь"?! Когда такое было и где? Хочется обсуждать "вероятность прилетa марсиан"?

где "здесь"?! Когда такое было и где? Хочется обсуждать "вероятность прилетa марсиан"?

Вы форумчанин с такой давней регистрацией, и не наблюдали воочию за драмой вкладчиков дельта банка? Вы форумчанин с такой давней регистрацией, и не наблюдали воочию за драмой вкладчиков дельта банка?

Proofy написав: Своим умом пока и живу, слава богу , то что в наших реалиях государство может прокинуть как вздумается - это факт. Суды все-таки подтвердили кидок народа (случай Михи) Своим умом пока и живу, слава богу, то что в наших реалиях государство может прокинуть как вздумается - это факт. Суды все-таки подтвердили кидок народа (случай Михи)

Моя "драма" была в том что вклад был больше гарантии, поэтому я его досрочно закрыл (потерял проценты) и вынес за полгода малыми порциями - скока давали, вынос закончил за 2 месяца до падения, а есть вон люди которые еще и заработали в баксах.Но Дельта был банкрот, ему бабло давали на раскрутку а Лагун их выводил, бандит он а не регулятор.в чем "кидок"?!!Банк раскручивал потреб кредит, с Дельтой конкурировал, с Русским Стандартом (как там этот банк, жив кстати), но рос так быстро, давал максимальные проценты по депозитам, риски прятал в финансовую компанию, и вкладчики собственно видели, что у них договор не с банком а с фин-компанией. Когда случился очередной кризис (война собственно), падение курса гривны, падение уровня жизни и платежеспособности, то все эти беззалоговые кредиты стали проблемными. Вливания регулятора уходили зарубеж, и банк как и многи другие был признан банкротом. Впринципе, вот эти "депозиты" на фин-компанию должны были сгореть, ну по всем правилам, по законам, с чего фонд должен был их платить?!! По ним не было отчислений, фин-компании это как МММ. А то что в итоге было принято политически мотевированное решение суда, и людям что-то заплатили, так надо влкадчикам спасибо в первую очередь героям майданов сказать, то что у нас демократия, правительство к людям прислушивается.Вот это ФАКТ!А вы тут все хаете, все вам страна - законы- павительство плохое.P.S: и еще, народ, на ветке и так вон клоун есть, можете сесть на нарезануую бубагу как он и считать как бакс дешевеет, зачем на ветке свои инсинуации публиковать!?