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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 847848849850
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 22:40

  Kripo написав:где "здесь"?! Когда такое было и где? Хочется обсуждать "вероятность прилетa марсиан"?

Вы форумчанин с такой давней регистрацией, и не наблюдали воочию за драмой вкладчиков дельта банка?
"В Украине гривна стабильна и будет стабильна после выборов. Мы не печатали и не печатаем гривну. Это бы грозило развалу украинской экономики" (c) Микила Янивич Азирив.
escobar
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 22:49

  lubopytnaya написав:А какой горький опыт был в 2014?
В 2014-2015 горький опыт научил как раз, что деньги выгоднее держать в банках. Летом 2014 у меня в Привате оказалось вдруг два Фонда долларов - из-за курсовой разницы. Но спокойно долежали до мая 2015го и половина осталась в Привате под 12,5% безналоговых, а вторая половина ушла в А-банк под 13% безналоговых.
А гривна так и осталась лежать во многих банках под 30-33%.

Открыл сайт примата, посмотрел ставки, пустил скупую мужыцкую слезу.

13% безналоговых и 2% c налогом в бачах.
33% безналоговых и 11% с налогом в бумаге.

Разница есть, не?
Соотношение риска и вознаграждения другое выходит, не?
"В Украине гривна стабильна и будет стабильна после выборов. Мы не печатали и не печатаем гривну. Это бы грозило развалу украинской экономики" (c) Микила Янивич Азирив.
escobar
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 01:31

  escobar написав:13% безналоговых и 2% c налогом в бачах.
33% безналоговых и 11% с налогом в бумаге.

Разница есть, не?
Соотношение риска и вознаграждения другое выходит, не?

Главное, что вознаграждение есть :)
Пусть небольшое, но есть.
Это всяко лучше, чем держать под грушей без всякого вознаграждения и с постоянной тревогой, что кто-то посторонний выкопает всё лежащее, под вашей грушей.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 01:34

  lubopytnaya написав:Главное, что вознаграждение есть :)
Пусть небольшое, но есть.
Это всяко лучше, чем держать под грушей без всякого вознаграждения и с постоянной тревогой, что кто-то посторонний выкопает всё лежащее, под вашей грушей.

Пані Любопитна, зара годувати кроля западло! 8) Це транжирство і гра проти себе самого.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 04:17

  escobar написав:
  Kripo написав:где "здесь"?! Когда такое было и где? Хочется обсуждать "вероятность прилетa марсиан"?

Вы форумчанин с такой давней регистрацией, и не наблюдали воочию за драмой вкладчиков дельта банка?


Моя "драма" была в том что вклад был больше гарантии (это моя ошибка), поэтому я его досрочно закрыл (потерял проценты) и вынес за полгода малыми порциями - скока давали, вынос закончил за 2 месяца до падения (я в его статус "системного" че-то не верил, так-как законов под эту вот системность то не было, это привет кстати приватомцам), а есть вон люди которые еще и заработали в баксах.

Но Дельта был банкрот, ему бабло давали на раскрутку а Лагун их выводил, бандит он а не регулятор. :wink:

  Proofy написав:Своим умом пока и живу, слава богу :) , то что в наших реалиях государство может прокинуть как вздумается - это факт. Суды все-таки подтвердили кидок народа (случай Михи)


в чем "кидок"?!! :shock:

Банк раскручивал потреб кредит, с Дельтой конкурировал, с Русским Стандартом (как там этот банк, жив кстати), но рос так быстро, давал максимальные проценты по депозитам, риски прятал в финансовую компанию, и вкладчики собственно видели, что у них договор не с банком а с фин-компанией. Когда случился очередной кризис (война собственно), падение курса гривны, падение уровня жизни и платежеспособности, то все эти беззалоговые кредиты стали проблемными. Вливания регулятора уходили зарубеж, и банк как и многи другие был признан банкротом. В принципе, вот эти "депозиты" на фин-компанию должны были сгореть, ну по всем правилам, по законам, с чего фонд должен был их платить?!! По ним не было отчислений, фин-компании это как МММ. А то что в итоге было принято политически мотивированное решение суда, и людям что-то заплатили, так надо влкадчикам спасибо в первую очередь героям майданов сказать, то что у нас демократия, правительство к людям прислушивается.

Вот это ФАКТ!

А вы тут все хаете, все вам страна - законы- павительство плохое.

P.S: и еще, народ, на ветке и так вон клоун есть, можете сесть на нарезаную бумагу как он и считать как бакс дешевеет, зачем на ветке свои инсинуации публиковать!? :mrgreen:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 09:33

Re: Байки про банки і не тільки....

В случае дефолта (предположим).

Будут ли проблемы с депозитами (например в госбанках)?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 09:54

Investor_K никто точно не ответит, поэтому предлагаю не задавать такие вопросы
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 10:06

ну я отвечу- будет
а в след.посте ответят- не будет
и шо?
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 10:23

  v57 написав:ну я отвечу- будет


Аргументы?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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