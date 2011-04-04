Вы форумчанин с такой давней регистрацией, и не наблюдали воочию за драмой вкладчиков дельта банка?
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Додано: Нед 12 кві, 2020 22:40
Вы форумчанин с такой давней регистрацией, и не наблюдали воочию за драмой вкладчиков дельта банка?
"В Украине гривна стабильна и будет стабильна после выборов. Мы не печатали и не печатаем гривну. Это бы грозило развалу украинской экономики" (c) Микила Янивич Азирив.
Додано: Нед 12 кві, 2020 22:49
Открыл сайт примата, посмотрел ставки, пустил скупую мужыцкую слезу.
13% безналоговых и 2% c налогом в бачах.
33% безналоговых и 11% с налогом в бумаге.
Разница есть, не?
Соотношение риска и вознаграждения другое выходит, не?
"В Украине гривна стабильна и будет стабильна после выборов. Мы не печатали и не печатаем гривну. Это бы грозило развалу украинской экономики" (c) Микила Янивич Азирив.
Додано: Пон 13 кві, 2020 01:31
Главное, что вознаграждение есть
Пусть небольшое, но есть.
Это всяко лучше, чем держать под грушей без всякого вознаграждения и с постоянной тревогой, что кто-то посторонний выкопает всё лежащее, под вашей грушей.
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 13 кві, 2020 01:34
Пані Любопитна, зара годувати кроля западло! Це транжирство і гра проти себе самого.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 13 кві, 2020 04:17
Моя "драма" была в том что вклад был больше гарантии (это моя ошибка), поэтому я его досрочно закрыл (потерял проценты) и вынес за полгода малыми порциями - скока давали, вынос закончил за 2 месяца до падения (я в его статус "системного" че-то не верил, так-как законов под эту вот системность то не было, это привет кстати приватомцам), а есть вон люди которые еще и заработали в баксах.
Но Дельта был банкрот, ему бабло давали на раскрутку а Лагун их выводил, бандит он а не регулятор.
в чем "кидок"?!!
Банк раскручивал потреб кредит, с Дельтой конкурировал, с Русским Стандартом (как там этот банк, жив кстати), но рос так быстро, давал максимальные проценты по депозитам, риски прятал в финансовую компанию, и вкладчики собственно видели, что у них договор не с банком а с фин-компанией. Когда случился очередной кризис (война собственно), падение курса гривны, падение уровня жизни и платежеспособности, то все эти беззалоговые кредиты стали проблемными. Вливания регулятора уходили зарубеж, и банк как и многи другие был признан банкротом. В принципе, вот эти "депозиты" на фин-компанию должны были сгореть, ну по всем правилам, по законам, с чего фонд должен был их платить?!! По ним не было отчислений, фин-компании это как МММ. А то что в итоге было принято политически мотивированное решение суда, и людям что-то заплатили, так надо влкадчикам спасибо в первую очередь героям майданов сказать, то что у нас демократия, правительство к людям прислушивается.
Вот это ФАКТ!
А вы тут все хаете, все вам страна - законы- павительство плохое.
P.S: и еще, народ, на ветке и так вон клоун есть, можете сесть на нарезаную бумагу как он и считать как бакс дешевеет, зачем на ветке свои инсинуации публиковать!?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Пон 13 кві, 2020 09:33
Re: Байки про банки і не тільки....
В случае дефолта (предположим).
Будут ли проблемы с депозитами (например в госбанках)?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 13 кві, 2020 09:54
Investor_K никто точно не ответит, поэтому предлагаю не задавать такие вопросы
Додано: Пон 13 кві, 2020 10:23
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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