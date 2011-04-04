lubopytnaya написав:
Главное, что вознаграждение есть
Пусть небольшое, но есть.
Это всяко лучше, чем держать под грушей без всякого вознаграждения и с постоянной тревогой, что кто-то посторонний выкопает всё лежащее, под вашей грушей.
Украинские банки - не место для хранения денег!
(за единичными исключениями, допустим райфайзен. да и тот..)
Украинские банки это максимум возможность рискового заработка при наличии хорошего процента.
А если этого нет и риски начинают зашкаливать, то чо там делать?