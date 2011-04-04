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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 848849850851
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:13

  lubopytnaya написав:
  escobar написав:13% безналоговых и 2% c налогом в бачах.
33% безналоговых и 11% с налогом в бумаге.

Разница есть, не?
Соотношение риска и вознаграждения другое выходит, не?

Главное, что вознаграждение есть :)
Пусть небольшое, но есть.
Это всяко лучше, чем держать под грушей без всякого вознаграждения и с постоянной тревогой, что кто-то посторонний выкопает всё лежащее, под вашей грушей.

Украинские банки - не место для хранения денег!
(за единичными исключениями, допустим райфайзен. да и тот..)

Украинские банки это максимум возможность рискового заработка при наличии хорошего процента.

А если этого нет и риски начинают зашкаливать, то чо там делать?
"В Украине гривна стабильна и будет стабильна после выборов. Мы не печатали и не печатаем гривну. Это бы грозило развалу украинской экономики" (c) Микила Янивич Азирив.
escobar
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