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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 848849850851
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:13

  lubopytnaya написав:
  escobar написав:13% безналоговых и 2% c налогом в бачах.
33% безналоговых и 11% с налогом в бумаге.

Разница есть, не?
Соотношение риска и вознаграждения другое выходит, не?

Главное, что вознаграждение есть :)
Пусть небольшое, но есть.
Это всяко лучше, чем держать под грушей без всякого вознаграждения и с постоянной тревогой, что кто-то посторонний выкопает всё лежащее, под вашей грушей.

Украинские банки - не место для хранения денег!
(за единичными исключениями, допустим райфайзен. да и тот..)

Украинские банки это максимум возможность рискового заработка при наличии хорошего процента.

А если этого нет и риски начинают зашкаливать, то чо там делать?
"В Украине гривна стабильна и будет стабильна после выборов. Мы не печатали и не печатаем гривну. Это бы грозило развалу украинской экономики" (c) Микила Янивич Азирив.
escobar
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:34

Re: Байки про банки і не тільки....

  escobar написав:за единичными исключениями, допустим райфайзен. да и тот.


А немецкий Прокредит чем Вам не камильфо?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:54

  Investor_K написав:
  escobar написав:за единичными исключениями, допустим райфайзен. да и тот.


А немецкий Прокредит чем Вам не камильфо?

1. У головной конторы ниже кредитный рейтинг.
2. И главное в моем селе отделений прокредита нету)
"В Украине гривна стабильна и будет стабильна после выборов. Мы не печатали и не печатаем гривну. Это бы грозило развалу украинской экономики" (c) Микила Янивич Азирив.
escobar
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 14:03

  V2 написав:Гривневі вклади населення в банках у березні скоротилися на 0,5% до 328,6 млрд гривень.

При цьому обсяг валютних депозитів населення в гривневому еквіваленті в звітному місяці збільшився на 14,1% до 273,028 млрд гривень.
https://news.finance.ua/ua/news/-/46889 ... i-depozyty

А если пересчитать в венесуэльских боливарах или иранских риалах, то получится совсем фантастический приток валютных депозитов :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 14:38

Укрэксимбанк выплатил гонорары в апреле председателю набсовета 0,5 млн гривен и членам совета по 0,4 млн гривен Государственный экспортно-импортный банк выплатил гонорары и другие выплаты в апреле председателю набсовета 0,5 млн гривен и членам совета по 0,4 млн гривен. Об этом свидетельствуют соответствующие декларации членов насбовета Укрэксимбанка. В частности, 2 апреля председатель набсовета Оляна Гордиенко получила 511 тыс. гривен, Сергей Коновец (независимый член набсовета) и Юрий Буца (представитель Кабмина в набсовете) – по 432 тыс. гривен, Дмитрий Каплюк и Виктория Страхова получили по 393 тыс. гривен. Декларации еще троих членов набсовета Укрэксимбанка пока еще не обнародованы.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 14:39

jump

Значить зеПрезединт в недавньому відео-зверенні і запевенні про лімітацію в 47 000 грн макс виплата - збрехав?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 14:45

  escobar написав:
  lubopytnaya написав:
  escobar написав:13% безналоговых и 2% c налогом в бачах.
33% безналоговых и 11% с налогом в бумаге.

Разница есть, не?
Соотношение риска и вознаграждения другое выходит, не?

Главное, что вознаграждение есть :)
Пусть небольшое, но есть.
Это всяко лучше, чем держать под грушей без всякого вознаграждения и с постоянной тревогой, что кто-то посторонний выкопает всё лежащее, под вашей грушей.

Украинские банки - не место для хранения денег!
(за единичными исключениями, допустим райфайзен. да и тот..)

Украинские банки это максимум возможность рискового заработка при наличии хорошего процента.

А если этого нет и риски начинают зашкаливать, то чо там делать?
здесь, как говорится, пока гром не грянет ...
Больше всего удивляет, что под 1% грязными несут и "
Это всяко лучше, чем держать под грушей". Выносить эти деньги дороже для нервов.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:20

  greenozon написав:jump

Значить зеПрезединт в недавньому відео-зверенні і запевенні про лімітацію в 47 000 грн макс виплата - збрехав?

так це звертання до манюпаса,
а решта на ті звертання клали ..
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:55

  greenozon написав:jump

Значить зеПрезединт в недавньому відео-зверенні і запевенні про лімітацію в 47 000 грн макс виплата - збрехав?

Він говорив про державних службовців, а не про всі заробітні плати у країні.
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