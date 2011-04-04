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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 849850851852
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 16:43

  Investor_K написав:
  v57 написав:ну я отвечу- будет


Аргументы?


Главный аргумент состоит в том, что дефолта не будет
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 16:43

  greenozon написав:klug
працівники в держбанку не держслужбовці?

ні
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:19

  Investor_K написав:
  v57 написав:ну я отвечу- будет


Аргументы?

Украинские банки по уши сидят в казначейках, думаю для них это основной источник доходов.
Несложно догадаться, что случае неплатежеспособности основного заемщика пейсец придет всей системе.
Востаннє редагувалось escobar в Пон 13 кві, 2020 19:33, всього редагувалось 1 раз.
"В Украине гривна стабильна и будет стабильна после выборов. Мы не печатали и не печатаем гривну. Это бы грозило развалу украинской экономики" (c) Микила Янивич Азирив.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:58

  greenozon написав:klug
працівники в держбанку не держслужбовці?

Звичайно ні
Faceless
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  #<1 ... 849850851852
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