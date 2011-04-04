Главный аргумент состоит в том, что дефолта не будет
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 13 кві, 2020 16:43
Додано: Пон 13 кві, 2020 16:43
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 13 кві, 2020 18:19
Украинские банки по уши сидят в казначейках, думаю для них это основной источник доходов.
Несложно догадаться, что случае неплатежеспособности основного заемщика пейсец придет всей системе.
Востаннє редагувалось escobar в Пон 13 кві, 2020 19:33, всього редагувалось 1 раз.
"В Украине гривна стабильна и будет стабильна после выборов. Мы не печатали и не печатаем гривну. Это бы грозило развалу украинской экономики" (c) Микила Янивич Азирив.
Додано: Пон 13 кві, 2020 18:58
Додано: Вів 14 кві, 2020 07:39
|