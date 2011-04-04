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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 13 кві, 2020 16:43
Investor_K написав: v57 написав:
ну я отвечу- будет
Аргументы?
Главный аргумент состоит в том, что дефолта не будет
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Додано: Пон 13 кві, 2020 16:43
greenozon написав:klug
працівники в держбанку не держслужбовці?
ні
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Пон 13 кві, 2020 18:19
Investor_K написав: v57 написав:
ну я отвечу- будет
Аргументы?
Украинские банки по уши сидят в казначейках, думаю для них это основной источник доходов.
Несложно догадаться, что случае неплатежеспособности основного заемщика пейсец придет всей системе.
Востаннє редагувалось escobar
в Пон 13 кві, 2020 19:33, всього редагувалось 1 раз.
"В Украине гривна стабильна и будет стабильна после выборов. Мы не печатали и не печатаем гривну. Это бы грозило развалу украинской экономики" (c) Микила Янивич Азирив.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 18:58
greenozon написав:klug
працівники в держбанку не держслужбовці?
Звичайно ні
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Додано: Вів 14 кві, 2020 07:39
greenozon написав:klug
працівники в держбанку не держслужбовці?
Только в национальном
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Додано: Вів 14 кві, 2020 08:59
Stringer написав: greenozon написав:klug
працівники в держбанку не держслужбовці?
Только в национальном
И даже в НБУ сотрудники не госслужащие
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Додано: Вів 14 кві, 2020 09:15
За даними НБУ, 10 квітня він надав трьом банкам 260 млн грн рефінансування під 10% річних на термін 28 днів.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 11:47
Faceless написав: Stringer написав: greenozon написав:klug
працівники в держбанку не держслужбовці?
Только в национальном
И даже в НБУ сотрудники не госслужащие
Ага, продавили под себя закон ради выведения зарплат из-под ограничений
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