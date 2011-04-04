Уважаемые форумчане!
Предлагаем Вашему вниманию небольшой опрос - Народный рейтинг дебетовых карт
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4936930#p4936930
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 14 кві, 2020 14:14
Уважаемые форумчане!
Предлагаем Вашему вниманию небольшой опрос - Народный рейтинг дебетовых карт
Более детально:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4936930#p4936930
Додано: Вів 14 кві, 2020 14:34
Re: Байки про банки і не тільки....
На данный момент каким образом из России в Украине можно перевести деньги?
Размер имеет значение.
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