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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 850851852853
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:14

Уважаемые форумчане!
Предлагаем Вашему вниманию небольшой опрос - Народный рейтинг дебетовых карт
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:34

Re: Байки про банки і не тільки....

На данный момент каким образом из России в Украине можно перевести деньги?
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:43

все вар перечислить? или 1
через биткоины например
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:51

Re: Байки про банки і не тільки....

  Scholar написав:Ага, продавили под себя закон ради выведения зарплат из-под ограничений

Они и не были никогда госслужащими, что они там продавили?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:55

Re: Байки про банки і не тільки....

v57 написав:через биткоины например
Сегодня не день юмора )
WU работает
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:17

  2XL написав:На данный момент каким образом из России в Украине можно перевести деньги?

Есть сервис paysend например
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 17:29

  Козак-характерник написав:
  YuriySVik написав:но никаких: «По доллару это 8% годовых……. А По гривне от 30%....» уже не будет, кого не устраивает могут пойти работать, да я понимаю не хотелось бы….. но…..
налоги точно не снимут, бабушкам пенсии нечем платить.
И, так чисто на всякий случай, Фонд в ближайшее время тоже поднимать не будут.

Не буде, якщо виносити не почнуть. На війні, як на війні. Треба покарати кроля за жадібність виносом всіх монеток під грушу! Лише тоді зрозуміють, хто в домі господар. А допоки штрейкбрехери несуть мзду кролю, діла не буде. 8) Банкстер працює, золотогоршочник кайфує! Це святий принцип буття! :) Це основа Всесвіту!

Разкхмечтался :mrgreen:
Для того, чтобы вклады были под 30%, нужно, чтобы кредиты на бизнес, авто, ипотеку кто-то под 40% и выше брал. Такие ставки могут быть только при двукратном девале, да и то не факт, бо многие и так в долгах, как в шелках.

А вот от валютных депозитов-кредитов, банкам уже давно пора уходить, сведя все операции к гривне. Операции в валюте свести только к обмену и хранению под отрицательную процентную ставку. Если бы все это еще работало до 2009 года, то не было таких острых проблем ни для заемщиков, вкладчиков, банков.
Первые тогда влезли в ипотеку под 12 - 14% годовых в валюте, взяв, например за 120 000 долл (600 000 грн) самую обычную киевскую однушку.
Вторые пошли на дно вместе со своими валютными буйями в 2014 - 2015 гг.
Ну а про банки и говорить уже нечего, после выдачи долларовых ипотечных кредитов на недвигу по космическим ценам.

А вот если бы все это было в гривне?
Тогда заемщик взял 600 000 грн под 16 - 18% годовых на покупку однушки, которая сейчас уже около миллиона стоит, а не 36 000 долл, как в случае получения долларового кредита.
Вкладчик и дальше бы вертел своим буем, перекладывая его на новый все срок.
Ну а у банков за миг не испарились залоги, вернее их стоимость (как впрочем, затем сами банки), наоборот, их цена выросла, и не было б такого большого девала.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:44

  Аlександр написав:Разкхмечтался :mrgreen:
Для того, чтобы вклады были под 30%, нужно, чтобы кредиты на бизнес, авто, ипотеку кто-то под 40% и выше брал. Такие ставки могут быть только при двукратном девале, да и то не факт, бо многие и так в долгах, как в шелках.

Проблеми індейців шерифа не хвилюють. Дзвінку монетку, винь да полож! :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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