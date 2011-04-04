Уважаемые форумчане!
Предлагаем Вашему вниманию небольшой опрос - Народный рейтинг дебетовых карт
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Додано: Вів 14 кві, 2020 14:14
Уважаемые форумчане!
Предлагаем Вашему вниманию небольшой опрос - Народный рейтинг дебетовых карт
Додано: Вів 14 кві, 2020 14:34
Re: Байки про банки і не тільки....
На данный момент каким образом из России в Украине можно перевести деньги?
Размер имеет значение.
Додано: Вів 14 кві, 2020 14:51
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Вів 14 кві, 2020 14:55
Re: Байки про банки і не тільки....
Сегодня не день юмора )
WU работает
Размер имеет значение.
Додано: Вів 14 кві, 2020 15:17
Есть сервис paysend например
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 14 кві, 2020 17:29
Разкхмечтался
Для того, чтобы вклады были под 30%, нужно, чтобы кредиты на бизнес, авто, ипотеку кто-то под 40% и выше брал. Такие ставки могут быть только при двукратном девале, да и то не факт, бо многие и так в долгах, как в шелках.
А вот от валютных депозитов-кредитов, банкам уже давно пора уходить, сведя все операции к гривне. Операции в валюте свести только к обмену и хранению под отрицательную процентную ставку. Если бы все это еще работало до 2009 года, то не было таких острых проблем ни для заемщиков, вкладчиков, банков.
Первые тогда влезли в ипотеку под 12 - 14% годовых в валюте, взяв, например за 120 000 долл (600 000 грн) самую обычную киевскую однушку.
Вторые пошли на дно вместе со своими валютными буйями в 2014 - 2015 гг.
Ну а про банки и говорить уже нечего, после выдачи долларовых ипотечных кредитов на недвигу по космическим ценам.
А вот если бы все это было в гривне?
Тогда заемщик взял 600 000 грн под 16 - 18% годовых на покупку однушки, которая сейчас уже около миллиона стоит, а не 36 000 долл, как в случае получения долларового кредита.
Вкладчик и дальше бы вертел своим буем, перекладывая его на новый все срок.
Ну а у банков за миг не испарились залоги, вернее их стоимость (как впрочем, затем сами банки), наоборот, их цена выросла, и не было б такого большого девала.
Додано: Вів 14 кві, 2020 18:44
Проблеми індейців шерифа не хвилюють. Дзвінку монетку, винь да полож!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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