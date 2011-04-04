Додано: Вів 14 кві, 2020 17:29

Козак-характерник написав: YuriySVik написав: но никаких: «По доллару это 8% годовых……. А По гривне от 30%....» уже не будет, кого не устраивает могут пойти работать, да я понимаю не хотелось бы….. но…..

налоги точно не снимут, бабушкам пенсии нечем платить.

И, так чисто на всякий случай, Фонд в ближайшее время тоже поднимать не будут. но никаких: «По доллару это 8% годовых……. А По гривне от 30%....» уже не будет, кого не устраивает могут пойти работать, да я понимаю не хотелось бы….. но…..налоги точно не снимут, бабушкам пенсии нечем платить.И, так чисто на всякий случай, Фонд в ближайшее время тоже поднимать не будут.

Не буде, якщо виносити не почнуть. На війні, як на війні. Треба покарати кроля за жадібність виносом всіх монеток під грушу! Лише тоді зрозуміють, хто в домі господар. А допоки штрейкбрехери несуть мзду кролю, діла не буде. Банкстер працює, золотогоршочник кайфує! Це святий принцип буття! Це основа Всесвіту! Не буде, якщо виносити не почнуть. На війні, як на війні. Треба покарати кроля за жадібність виносом всіх монеток під грушу! Лише тоді зрозуміють, хто в домі господар. А допоки штрейкбрехери несуть мзду кролю, діла не буде.Банкстер працює, золотогоршочник кайфує! Це святий принцип буття!Це основа Всесвіту!

кх

А вот от валютных депозитов-кредитов, банкам уже давно пора уходить, сведя все операции к гривне.

РазмечталсяДля того, чтобы вклады были под 30%, нужно, чтобы кредиты на бизнес, авто, ипотеку кто-то под 40% и выше брал. Такие ставки могут быть только при двукратном девале, да и то не факт, бо многие и так в долгах, как в шелках.Операции в валюте свести только к обмену и хранению под отрицательную процентную ставку. Если бы все это еще работало до 2009 года, то не было таких острых проблем ни для заемщиков, вкладчиков, банков.Первые тогда влезли в ипотеку под 12 - 14% годовых в валюте, взяв, например за 120 000 долл (600 000 грн) самую обычную киевскую однушку.Вторые пошли на дно вместе со своими валютными буйями в 2014 - 2015 гг.Ну а про банки и говорить уже нечего, после выдачи долларовых ипотечных кредитов на недвигу по космическим ценам.А вот если бы все это было в гривне?Тогда заемщик взял 600 000 грн под 16 - 18% годовых на покупку однушки, которая сейчас уже около миллиона стоит, а не 36 000 долл, как в случае получения долларового кредита.Вкладчик и дальше бы вертел своим буем, перекладывая его на новый все срок.Ну а у банков за миг не испарились залоги, вернее их стоимость (как впрочем, затем сами банки), наоборот, их цена выросла, и не было б такого большого девала.