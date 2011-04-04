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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 14 кві, 2020 14:34
На данный момент каким образом из России в Украине можно перевести деньги?
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Додано: Вів 14 кві, 2020 14:43
все вар перечислить? или 1
через биткоины например
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v57
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Додано: Вів 14 кві, 2020 14:51
Scholar написав:
Ага, продавили под себя закон ради выведения зарплат из-под ограничений
Они и не были никогда госслужащими, что они там продавили?
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Faceless
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Додано: Вів 14 кві, 2020 14:55
v57 написав:через биткоины например
Сегодня не день юмора )
WU работает
Размер имеет значение.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 15:17
2XL написав:
На данный момент каким образом из России в Украине можно перевести деньги?
Есть сервис paysend например
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 14 кві, 2020 22:31
Stringer написав: V2 написав:
Гривневі вклади населення в банках у березні скоротилися на 0,5% до 328,6 млрд гривень.
При цьому обсяг валютних депозитів населення в гривневому еквіваленті
в звітному місяці збільшився на 14,1% до 273,028 млрд гривень.https://news.finance.ua/ua/news/-/46889 ... i-depozyty
А если пересчитать в венесуэльских боливарах или иранских риалах, то получится совсем фантастический приток валютных депозитов
цинизм и сарказм не прибавляет мудрости, если сомневаетесь, потрудитесь найти информацию а не только ерничать.
"Гривневые средства на счетах населения в банках увеличились на 11,6 млрд до 341,4 млрд грн с начала марта до 10 апреля (+4%). В иностранной валюте средства населения немного сократились на 182 млн долл. США до 9,8 млрд долл. США (-2%)."https://news.finance.ua/ru/news/-/469058/doveryaet-li-naselenie-dengi-bankam-vo-vremya-karantina
И еще, пессимисты живут меньше, медицинский факт.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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Kripo
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