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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 850851852853
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:34

Re: Байки про банки і не тільки....

На данный момент каким образом из России в Украине можно перевести деньги?
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:43

все вар перечислить? или 1
через биткоины например
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:51

Re: Байки про банки і не тільки....

  Scholar написав:Ага, продавили под себя закон ради выведения зарплат из-под ограничений

Они и не были никогда госслужащими, что они там продавили?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:55

Re: Байки про банки і не тільки....

v57 написав:через биткоины например
Сегодня не день юмора )
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:17

  2XL написав:На данный момент каким образом из России в Украине можно перевести деньги?

Есть сервис paysend например
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 22:31

  Stringer написав:
  V2 написав:Гривневі вклади населення в банках у березні скоротилися на 0,5% до 328,6 млрд гривень.

При цьому обсяг валютних депозитів населення в гривневому еквіваленті в звітному місяці збільшився на 14,1% до 273,028 млрд гривень.
https://news.finance.ua/ua/news/-/46889 ... i-depozyty

А если пересчитать в венесуэльских боливарах или иранских риалах, то получится совсем фантастический приток валютных депозитов :mrgreen:


цинизм и сарказм не прибавляет мудрости, если сомневаетесь, потрудитесь найти информацию а не только ерничать.


"Гривневые средства на счетах населения в банках увеличились на 11,6 млрд до 341,4 млрд грн с начала марта до 10 апреля (+4%). В иностранной валюте средства населения немного сократились на 182 млн долл. США до 9,8 млрд долл. США (-2%)."
https://news.finance.ua/ru/news/-/469058/doveryaet-li-naselenie-dengi-bankam-vo-vremya-karantina

И еще, пессимисты живут меньше, медицинский факт. :wink:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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