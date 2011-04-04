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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 14 кві, 2020 14:34
На данный момент каким образом из России в Украине можно перевести деньги?
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: Вів 14 кві, 2020 14:43
все вар перечислить? или 1
через биткоины например
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v57
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Додано: Вів 14 кві, 2020 14:51
Scholar написав:
Ага, продавили под себя закон ради выведения зарплат из-под ограничений
Они и не были никогда госслужащими, что они там продавили?
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Faceless
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Додано: Вів 14 кві, 2020 14:55
v57 написав:через биткоины например
Сегодня не день юмора )
WU работает
Размер имеет значение.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 15:17
2XL написав:
На данный момент каким образом из России в Украине можно перевести деньги?
Есть сервис paysend например
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 14 кві, 2020 22:31
Stringer написав: V2 написав:
Гривневі вклади населення в банках у березні скоротилися на 0,5% до 328,6 млрд гривень.
При цьому обсяг валютних депозитів населення в гривневому еквіваленті
в звітному місяці збільшився на 14,1% до 273,028 млрд гривень.https://news.finance.ua/ua/news/-/46889 ... i-depozyty
А если пересчитать в венесуэльских боливарах или иранских риалах, то получится совсем фантастический приток валютных депозитов
цинизм и сарказм не прибавляет мудрости, если сомневаетесь, потрудитесь найти информацию а не только ерничать.
"Гривневые средства на счетах населения в банках увеличились на 11,6 млрд до 341,4 млрд грн с начала марта до 10 апреля (+4%). В иностранной валюте средства населения немного сократились на 182 млн долл. США до 9,8 млрд долл. США (-2%)."https://news.finance.ua/ru/news/-/469058/doveryaet-li-naselenie-dengi-bankam-vo-vremya-karantina
И еще, пессимисты живут меньше, медицинский факт.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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Kripo
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Додано: Сер 15 кві, 2020 08:46
Kripo написав: Stringer написав: V2 написав:
Гривневі вклади населення в банках у березні скоротилися на 0,5% до 328,6 млрд гривень.
При цьому обсяг валютних депозитів населення в гривневому еквіваленті
в звітному місяці збільшився на 14,1% до 273,028 млрд гривень.https://news.finance.ua/ua/news/-/46889 ... i-depozyty
А если пересчитать в венесуэльских боливарах или иранских риалах, то получится совсем фантастический приток валютных депозитов
цинизм и сарказм не прибавляет мудрости, если сомневаетесь, потрудитесь найти информацию а не только ерничать.
"Гривневые средства на счетах населения в банках увеличились на 11,6 млрд до 341,4 млрд грн с начала марта до 10 апреля (+4%). В иностранной валюте средства населения немного сократились на 182 млн долл. США до 9,8 млрд долл. США (-2%)."https://news.finance.ua/ru/news/-/469058/doveryaet-li-naselenie-dengi-bankam-vo-vremya-karantina
И еще, пессимисты живут меньше, медицинский факт.
К чему этот пук в пудру?
Или действительно, на то, чтобы сообразить, что увеличение гривневого эквивалента валютных вкладов произошло не из за их притока, а из за падения курса гривны, тупо не хватает соответствующих способностей?
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Stringer
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Додано: Сер 15 кві, 2020 12:32
YuriySVik написав: OGO написав:
По доллару это 8% годовых и выше
По гривне от 30% и выше , с галопирующей инфляцией 300% и выше
То что сейчас предлагают, это не для депозитов.
Доллар будет выходить из банков и в матрац до лучших времён...
Гривна будет переходить в другие валюты и в матрац
Остаются лишь карточные текущие счета на хлеб
И пора уже давно освободить от налогов депозиты
Власть ничего не делает, а значит нет доверия к ней.
А на мой взгляд вы пишете чистую ерунду, ничего из этого уже не будет никогда, сколько бы кто сопли не распускал.
Зачем что-то менять если толпа страждущих заработать (получить на-шару) копейку всё время растет, статистика неумолимая вещь
-
Единственно может чуть (не существенно) приподнимут ставки для выравнивания платёжного баланса, а если разгорится кризис и тем более если он продлится до следующего года, может ещё чуть приподнимут.
но никаких: «По доллару это 8% годовых……. А По гривне от 30%....» уже не будет, кого не устраивает могут пойти работать, да я понимаю не хотелось бы….. но…..
налоги точно не снимут, бабушкам пенсии нечем платить.
И, так чисто на всякий случай, Фонд в ближайшее время тоже поднимать не будут.
До конца года валюта у меня пристроена по 5% годовых
А меньше чем 3 % не вижу смысла держать
По гривне 15% чистыми на сегодня ну очень хочется и актуально
Смотрю на будущий год ...пять, подкопить на очередную недвигу
Согласен, что приумножать уже не получится, остаётся лишь как то сохранить
Но по доллару очень сложно становится держать на текущем, карточном счету даже...тк нет возможности быстро снять...
(как показали события)
поэтому матрац для налички это идеально на сегодня.
Вот и думаю, зачем привлекать от МВФ...когда можно предложить что то 100% гарантированное и доходное скажем 3% чистыми населению в долларах.
С гривасиком под 10% годовых играть нет желания ..инфляция, девальвация, политика...
правильной дорогой идете...
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OGO
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Додано: Сер 15 кві, 2020 12:54
Наприкінці квітня платіжні системи можуть зупинити роботу
В Україні з 28 квітня можуть зупинити роботу платіжні системи
З 28 квітня 2020 року не можна буде без ідентифікації оплатити віддалено комуналку, отримати переказ грошей, оплатити сервіси, купити передплачену картку і скористатися безготівковими коштами.
Про це запевняють в Українській асоціації платіжних систем (далі УАПС).
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greenozon
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