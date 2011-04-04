YuriySVik написав:

OGO написав: По доллару это 8% годовых и выше

По гривне от 30% и выше , с галопирующей инфляцией 300% и выше

То что сейчас предлагают, это не для депозитов.

Доллар будет выходить из банков и в матрац до лучших времён...

Гривна будет переходить в другие валюты и в матрац

Остаются лишь карточные текущие счета на хлеб

И пора уже давно освободить от налогов депозиты

Власть ничего не делает, а значит нет доверия к ней. По доллару это 8% годовых и вышеПо гривне от 30% и выше , с галопирующей инфляцией 300% и вышеТо что сейчас предлагают, это не для депозитов.Доллар будет выходить из банков и в матрац до лучших времён...Гривна будет переходить в другие валюты и в матрацОстаются лишь карточные текущие счета на хлебИ пора уже давно освободить от налогов депозитыВласть ничего не делает, а значит нет доверия к ней.

А на мой взгляд вы пишете чистую ерунду, ничего из этого уже не будет никогда, сколько бы кто сопли не распускал.Зачем что-то менять если толпа страждущих заработать (получить на-шару) копейку всё время растет, статистика неумолимая вещьЕдинственно может чуть (не существенно) приподнимут ставки для выравнивания платёжного баланса, а если разгорится кризис и тем более если он продлится до следующего года, может ещё чуть приподнимут.но никаких: «По доллару это 8% годовых……. А По гривне от 30%....» уже не будет, кого не устраивает могут пойти работать, да я понимаю не хотелось бы….. но…..налоги точно не снимут, бабушкам пенсии нечем платить.И, так чисто на всякий случай, Фонд в ближайшее время тоже поднимать не будут.