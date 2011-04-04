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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 851852853854
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 13:23

  _hunter написав:
  greenozon написав:Наприкінці квітня платіжні системи можуть зупинити роботу
В Україні з 28 квітня можуть зупинити роботу платіжні системи

З 28 квітня 2020 року не можна буде без ідентифікації оплатити віддалено комуналку, отримати переказ грошей, оплатити сервіси, купити передплачену картку і скористатися безготівковими коштами.

Про це запевняють в Українській асоціації платіжних систем (далі УАПС).

Уже обсудили под новостью -- это касается только "анонимок" -- все "обычные" пользователи могут спать спокойно.

А что, так ещё можно было?
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 13:25

  Stringer написав:
  _hunter написав:
  greenozon написав:Наприкінці квітня платіжні системи можуть зупинити роботу
В Україні з 28 квітня можуть зупинити роботу платіжні системи

З 28 квітня 2020 року не можна буде без ідентифікації оплатити віддалено комуналку, отримати переказ грошей, оплатити сервіси, купити передплачену картку і скористатися безготівковими коштами.

Про це запевняють в Українській асоціації платіжних систем (далі УАПС).

Уже обсудили под новостью -- это касается только "анонимок" -- все "обычные" пользователи могут спать спокойно.

А что, так ещё можно было?

Под новостью пишут про Ощад:
viewtopic.php?p=4937793#p4937793
-- смутно помню подобные же карты у Привета.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 13:50

  OGO написав:
До конца года валюта у меня пристроена по 5% годовых
А меньше чем 3 % не вижу смысла держать
По гривне 15% чистыми на сегодня ну очень хочется и актуально
Смотрю на будущий год ...пять, подкопить на очередную недвигу
Согласен, что приумножать уже не получится, остаётся лишь как то сохранить
Но по доллару очень сложно становится держать на текущем, карточном счету даже...тк нет возможности быстро снять...
(как показали события)
поэтому матрац для налички это идеально на сегодня.
Вот и думаю, зачем привлекать от МВФ...когда можно предложить что то 100% гарантированное и доходное скажем 3% чистыми населению в долларах.
С гривасиком под 10% годовых играть нет желания ..инфляция, девальвация, политика...

я вже писав, про те, що держава, як при СРСР може випускати облігації державного займу серед населення, без потреби в брокерських послугах, під % рівним запозиченням на зовнішніх ринках, або на торгах ОВДП
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:09

Re: Байки про банки і не тільки....

  Stringer написав:Или действительно, на то, чтобы сообразить, что увеличение гривневого эквивалента валютных вкладов произошло не из за их притока, а из за падения курса гривны,


пациент туповат?! :roll:

читайте, как советовал ДС - "медленно шевеля губами", может в ваш мозг попадет информация, что гривны стало больше, гривны, не "эквивалента валютных вкладов", не из-за курса прирост, дойдет?! :evil:

"Гривневые средства на счетах населения в банках увеличились на 11,6 млрд до 341,4 млрд грн с начала марта до 10 апреля (+4%). В иностранной валюте средства населения немного сократились на 182 млн долл. США до 9,8 млрд долл. США (-2%)."
https://news.finance.ua/ru/news/-/469058/doveryaet-li-naselenie-dengi-bankam-vo-vremya-karantina
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:14

  _hunter написав:
  greenozon написав:Наприкінці квітня платіжні системи можуть зупинити роботу
В Україні з 28 квітня можуть зупинити роботу платіжні системи

З 28 квітня 2020 року не можна буде без ідентифікації оплатити віддалено комуналку, отримати переказ грошей, оплатити сервіси, купити передплачену картку і скористатися безготівковими коштами.

Про це запевняють в Українській асоціації платіжних систем (далі УАПС).

Уже обсудили под новостью -- это касается только "анонимок" -- все "обычные" пользователи могут спать спокойно.

А под новостью в каментах ничего не написали про денежные переводы "без идентификации", в народе именуемый "манисенд"? То-то же
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:37

  _hunter написав:это касается только "анонимок" -- все "обычные" пользователи могут спать спокойно.

А что такое "анонимки" и что такое "обычные"?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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