Додано: Сер 15 кві, 2020 13:50

OGO написав:

До конца года валюта у меня пристроена по 5% годовых

А меньше чем 3 % не вижу смысла держать

По гривне 15% чистыми на сегодня ну очень хочется и актуально

Смотрю на будущий год ...пять, подкопить на очередную недвигу

Согласен, что приумножать уже не получится, остаётся лишь как то сохранить

Но по доллару очень сложно становится держать на текущем, карточном счету даже...тк нет возможности быстро снять...

(как показали события)

поэтому матрац для налички это идеально на сегодня.

Вот и думаю, зачем привлекать от МВФ...когда можно предложить что то 100% гарантированное и доходное скажем 3% чистыми населению в долларах.

С гривасиком под 10% годовых играть нет желания ..инфляция, девальвация, политика... До конца года валюта у меня пристроена по 5% годовыхА меньше чем 3 % не вижу смысла держатьПо гривне 15% чистыми на сегодня ну очень хочется и актуальноСмотрю на будущий год ...пять, подкопить на очередную недвигуСогласен, что приумножать уже не получится, остаётся лишь как то сохранитьНо по доллару очень сложно становится держать на текущем, карточном счету даже...тк нет возможности быстро снять...(как показали события)поэтому матрац для налички это идеально на сегодня.Вот и думаю, зачем привлекать от МВФ...когда можно предложить что то 100% гарантированное и доходное скажем 3% чистыми населению в долларах.С гривасиком под 10% годовых играть нет желания ..инфляция, девальвация, политика...

я вже писав, про те, що держава, як при СРСР може випускати облігації державного займу серед населення, без потреби в брокерських послугах, під % рівним запозиченням на зовнішніх ринках, або на торгах ОВДП я вже писав, про те, що держава, як при СРСР може випускати облігації державного займу серед населення, без потреби в брокерських послугах, під % рівним запозиченням на зовнішніх ринках, або на торгах ОВДП

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/