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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 852853854855
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 15:59

Re: Байки про банки і не тільки....

  lubopytnaya написав:Анонимки - это неименные карты, на которых не выбиты ФИО владельца?

Ні, це де власник не дає банку своїх даних, і отже по карті його спіймати нізя. Теоретично. Сільпошну продавали просто на касі.
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 16:08

  lubopytnaya написав:
  Zochan написав:Анонімки це типу Восток-Сільпо(нових вже немає), також є в Ощадбанку...

Я, к сожалению (или к счастью) не знаю, как в Востоке и Ощадбанку. Не являюсь клиентами этих банков.
Анонимки - это неименные карты, на которых не выбиты ФИО владельца?

Не совсем -- это "предоплаченные" карты, для получения которых не нужны паспорт/код.
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