Ні, це де власник не дає банку своїх даних, і отже по карті його спіймати нізя. Теоретично. Сільпошну продавали просто на касі.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 15 кві, 2020 15:59
Re: Байки про банки і не тільки....
Ні, це де власник не дає банку своїх даних, і отже по карті його спіймати нізя. Теоретично. Сільпошну продавали просто на касі.
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Сер 15 кві, 2020 16:08
Не совсем -- это "предоплаченные" карты, для получения которых не нужны паспорт/код.
|